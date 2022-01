Istat, crescita record per il Pil: +6,5 per cento nel 2021 rispetto al 2020

Non solo pandemia ed emergenza sanitaria. Nonostante il difficile hanno vissuto a causa del Covid e dell’avvento delle sue varianti, l’Italia si consola con una crescita economica significativa rispetto al 2020. Il 2021, secondo i dati Istat, ha fatto registrare un aumento del Pil del 6,5 per cento. Un incremento record per il Paese, che non ne faceva registrare uno così alto dal 1995. I dati vanno di pari passo con quelli relativi all’aumento di stipendi e salari, che però non toccano percentuali di crescita così elevati.

Istat: espansione per quattro trimestri consecutivi

La crescita del Pil italiano è stata lenta e costante per tutto lo scorso anno. Soltanto nel quarto trimestre si parla di un aumento dello 0,6 per cento rispetto al terzo, pur avendo avuto due giornate lavorative in meno rispetto al precedente e lo stesso dell’anno 2020. «L’economia italiana registra per il quarto trimestre consecutivo una espansione, seppure a ritmi più moderati rispetto ai periodi precedenti», spiegano dall’Istat, «Anche dal lato tendenziale, la crescita è risultata molto sostenuta, superiore ai 6 punti percentuali. La stima preliminare che ha, come sempre, natura provvisoria, riflette dal lato dell’offerta uno sviluppo ulteriore del settore dell’industria e dei servizi, e un calo in quello dell’agricoltura».