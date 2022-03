Istat: +169 mila occupati nel 2021 rispetto al 2020

Dopo la forte diminuzione del 2020 dovuta agli effetti della pandemia, che aveva fatto registrare 724 mila occupati in meno (-3,1 per cento rispetto al 2019), nel corso del 2021 l’occupazione è tornata a crescere di 169 mila unità (+0,8 per cento rispetto all’anno precedente). Lo rileva l’Istat.

Istat, nel 2021 in Italia lieve aumento della disoccupazione

L’Istat evidenzia un lieve aumento della disoccupazione (+66 mila, un incremento del 2,9 per cento) e un intenso calo degli inattivi tra i 15 e i 64 anni: meno 460 mila, per un decremento del 3,3 per cento. Il tasso di occupazione è salito nel 2021 al 58,2 per cento (+0,8 punti percentuali in un anno) e il tasso di disoccupazione è salito al 9,5 per cento (+0,2 punti in un anno).

Istat, nel quarto trimestre 571 mila occupati in più rispetto all’anno prima

Come sottolinea l’Istat, la crescita dell’occupazione ha riguardato soltanto i dipendenti a termine (+280 mila, +10,7 per cento). Nel quarto trimestre 2021 sono stati registrati 80 mila occupati in più (+0,4 per cento) rispetto al trimestre precedente, per un incremento rispetto al quarto trimestre dell’anno precedente del 2,6 per cento, equivalenti a 571 mila occupati in più. L’Istat precisa che i disoccupati nel periodo 2 milioni 277 mila, in calo dello 0,3 per cento sul trimestre precedente e del 5,4 per cento sullo stesso periodo del 2020.

Dati Istat 2021, crescono dipendenti a termine e indipendenti

Su base congiunturale, continua l’Istituto di statistica, crescono i dipendenti a termine (+80 mila, +2,7 per cento) e gli indipendenti (+11 mila, 0,2 per cento), mentre sono in lieve calo i dipendenti a tempo indeterminato (-11 mila, -0,1 per cento in tre mesi). Gli occupati nel periodo sono 22 milioni 791 mila, mentre il tasso di occupazione è al 59,1 per cento. L’input di lavoro, misurato dalle ore lavorate, è cresciuto dello 0,2 per cento sul trimestre precedente e del 6,2 per cento sull’anno.