Istanbul, forte esplosione in centro: ci sono vittime

Forte esplosione nel cuore di Istanbul, avvenuta nell’isola pedonale di Istiklal Caddesi, una delle vie dello shopping della metropoli turca. Il prefetto della città, Ali Yerlikaya, ha riferito via Twitter che ci sono stati morti e feriti, senza però precisarne il numero. Non è ancora chiaro quale sia stata la causa della deflagrazione: secondo alcune fonti citate dai media si sarebbe trattato di una bomba lasciata dentro un sacco o di un attacco kamikaze. L’attacco non è stato per adesso rivendicato.



L’esplosione nella via pedonale dello shopping

La deflagrazione è avvenuta poco dopo le 16 ora locale (14 in Italia) sulla Istiklal Caddesi: il viale pedonale è un’affollata arteria popolare tra turisti e gente del posto, fiancheggiata da negozi e ristoranti, particolarmente frequentata e ancor di più nel fine settimana.

La via pedonale collega la Torre di Galata a piazza Taksim e si trova nella parte europea della metropoli sul Bosforo.

Taksim’de patlama meydana geldi. Polis ikinci patlama olacağı şüphesiyle alanı boşaltıyor. Patlamada yaşamını yitirenlerin olduğu belirtiliyor. pic.twitter.com/LWyDLGyyYK — Gazete Patika (@PatikaGazete) November 13, 2022



Il momento dell’esplosione nei filmati diffusi sui social

Nei filmati diffusi sui social, alcuni ripresi da telecamere di sorveglianza, si vede l’istante dell’esplosione sulla via pedonale Istiklal a Istanbul, avvenuta apparentemente in mezzo ai passanti e subito dopo corpi insanguinati a terra. Altre immagini mostrano ambulanze, vigili del fuoco e polizia sul posto. Sui social diversi utenti spiegano che i negozi sono stati chiusi e la zona messa subito in isolamento.

In uno dei filmati che girano sui social si vedono immagini di persone stese a terra, colpite dall’esplosione. Il bilancio delle vittime e dei feriti dell’esplosione è in costante aggiornamento: sono almeno 4 i morti e 38 i feriti. Le autorità turche avrebbero imposto un divieto temporaneo di pubblicazione di notizie sull’esplosione di Istanbul.