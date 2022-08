Issey Miyake morto, addio allo stilista giapponese: aveva 84 anni

Issey Miyake è morto all’età di 84 anni. Il noto stilista giapponese era famoso in tutto il mondo per la sua creatività e per aver realizzato il noto girocollo indossato spesso da Steve Jobs.

Issey Miyake morto a 84 anni: chi era

Issey Miyake è nato il 22 aprile 1938 a Hiroshima nel Giappone occidentale. Il 6 agosto 1945, quando gli Stati Uniti sganciarono la bomba atomica sulla città giapponese, aveva appena sette anni e riuscì a sopravvivere all’evento. Tuttavia, a causa delle radiazioni, la madre morì tre anni dopo. Nel frattempo, Miyake si appassionò di moda e decise che questo avrebbe dovuto essere il suo lavoro. Frequentò quindi la Tama University of Fine Arts di Tokyo e, dopo essersi laureato, si trasferìa Parigi, città dell’arte e della moda.

Nella capitale francese proseguì i suoi studi frequentando la Chambre Syndicale de la Couture Parisienne. In seguito, si trasferì anche a New York per migliorare ulteriormente la sua arte come stilista. Solo nel 1970 fece ritorno a Tokyo e da lì iniziò la sua carriera come designer e stilista. Nel dettaglio, fondò il Miyake Design Studio e per vent’anni cercò di migliorare costantemente le sue creazioni. Agli inizi degli anni ’90 lasciò il suo studio al collaboratore Naoki Tarizawa e continuò a dedicarsi alla ricerca. L’annuncio della sua morte è stato dato da una sua collaboratrice alla Afp e la notizia è stata confermata anche dalla televisione nazionale giapponese.

I premi dello stilista

Nel corso della sua carriera, Issey Miyake ha ricevuto numerosi premi e onorificenze. Ad esempio, nel 1993 fu nominato Cavaliere dell’Ordine della Legione d’Onore in Francia. Nel 2005, invece, ricevette il Praemium Imperiale per la Scultura. Inoltre, negli stessi anni acquisì molta fama per essere il genio che progettò il girocollo indossato da Steve Jobs durante le presentazioni dei prodotti Apple.

Nel 2006 si aggiudicò anche il Premio Kyoto per le Arti e la Filosofia. Un riconoscimento molto importante Issey Miyake lo ha ottenuto anche nel 2014 quando ricevette il Compasso d’Oro Adi per la creazione delle lampade IN-EI Issey Miyake commissionate dall’azienda italiana Artemide.