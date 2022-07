ISS, i cosmonauti russi mostrano le bandiere delle repubbliche di Luhansk e Donetsk

Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergei Korsakov, ovvero i cosmonauti che a marzo erano arrivati sulla Stazione Spaziale Internazionale indossando tute gialle e blu, cosa che in un primo momento era stata interpretata come un messaggio di sostegno all’Ucraina, hanno festeggiato i successi dell’esercito russo nella regione di Luhansk posando con la bandiera dell’autoproclamata repubblica indipendentista. In un’altra immagine, i tre mostrano il vessillo della repubblica di Donetsk.

Cosmonauti russi, il messaggio di Roscosmos

Le immagini sono state diffuse dall’agenzia spaziale russa Roscosmos su Telegram, insieme al messaggio: «Questo è un giorno tanto atteso che i residenti delle aree occupate della regione di Luhansk aspettavano da otto anni. Siamo convinti che il 3 luglio 2022 rimarrà per sempre nella storia della Repubblica. Cittadini della repubblica alleata di Donetsk, aspettate!». Roscosmos ha definito il 3 luglio «un giorno di liberazione da celebrare sia sulla Terra che nello spazio». Mosca ieri è riuscita a conquistare Lysychansk, una delle ultime città della regione orientale di Luhansk che era rimasta sotto il controllo ucraino.

Cosmonauti russi, l’arrivo sull’ISS con le tute gialle e blu

Il 19 marzo, Oleg Artemyev, Denis Matveev e Sergei Korsakov erano approdati sulla Stazione Spaziale Internazionale a bordo della navetta Soyuz Ms-21. Il primo lancio russo dopo l’invasione dell’Ucraina si era concluso con una sorpresa, almeno all’apparenza: i tre si erano presentati ai sette colleghi già presenti sull’ISS indossando tute gialle con dettagli blu, cioè i colori dell’Ucraina. Questo, come detto, era stato interpretato come un messaggio di supporto al Paese attaccato dalla Federazione Russa. «Avevamo un sacco di tessuto giallo, così lo abbiamo utilizzato», si era affrettato però a dire uno di loro.

Cosmonauti russi, Stendardo della Vittoria sul modulo Nauka

La conferma che il giallo e il blu fossero un caso è arrivata una quarantina di giorni dopo, quando nel corso di una passeggiata spaziale Oleg Artemyev e Denis Matveev hanno issato una replica dello Stendardo della Vittoria sul lato esterno del modulo di laboratorio multiuso russo Nauka, agganciato alla Stazione Spaziale Internazionale da luglio 2021.