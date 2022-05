L’allarme dell’Iss: 800mila fumatori in più rispetto al 2019

Mentre il Covid arretra e la curva epidemica cala (qui i dati del bollettino di ieri), gli effetti collaterali della pandemia si riflettono anche su alcune cattive abitudini degli italiani. L’Istituto Superiore di Sanità, infatti, ha lanciato un allarme relativo all’aumento del numero di fumatori in Italia. Dal 2019 a oggi, infatti, se ne contano circa 800mila in più. Un numero elevato che rappresenta un problema non indifferente, in un momento storico in cui si fa della prevenzione e della cura quasi un mantra. Mai dal 2006 a oggi si era registrato un incremento simile, sebbene lo scorso anno si fosse registrato già un altro incremento significativo, dovuto soprattutto alle e-cig.

Iss: in Italia fuma un italiano su quattro

I dati dell’Iss, Istituto Superiore di Sanità, sono stati diffuso in vista della Giornata mondiale senza tabacco, che si celebre ogni anno il 31 maggio e viene promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità. 800mila i fumatori in più rispetto al 2019. Il 24,2 per cento degli italiani fuma: in pratica un cittadino su quattro. Questa percentuale non veniva raggiunta da 16 anni, dal 2006. Sale, quindi, la preoccupazione degli esperti. L’incremento rispetto al periodo pre-pandemico e all’ultima rilevazione prima dell’avvento del Covid è stato del 2 per cento.

Brusaferro: «Segnale preoccupante»

Nel dettaglio, poi, si evidenzia come per la prima volta dopo anni, anche tra le donne è aumentato il numero di fumatrici. Il trend del triennio 2017-2019, infatti, aveva posto in essere un costante abbassamento delle cittadine italiane alle prese con sigarette o tabacco. A commentare i dati è stato il presidente dell’Iss, Silvio Brusaferro. «L’aumento dei fumatori rilevato dal report è un segnale che desta preoccupazione», ha dichiarato, « e rispetto al quale è importante attivare azioni di prevenzione a partire dai più giovani per garantire una vita più lunga, con meno disabilità e qualitativamente migliore per noi e per chi ci vive accanto».