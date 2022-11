Israele, la destra religiosa chiede la separazione uomini-donne agli eventi pubblici

Abolire la legge che definisce illegale la separazione tra donne e uomini negli eventi pubblici in Israele. È la richiesta avanzata, nelle trattative per la formazione del nuovo governo con il Likud di Benyamin Netanyahu, dal Partito Sionista Religioso di Bezalel Smotrich e da Ebraismo della Torah Unito, alleanza di due formazioni politiche che rappresentano gli interessi degli ebrei haredim aschenaziti alla Knesset. Le trattative sarebbero in fase avanzata: l’eventuale accordo sta suscitando un vespaio di polemiche.

Il blocco guidato da Netanyahu ha vinto le elezioni

Secondo i promotori l’abolizione dell’attuale legge dovrebbe valere per gli eventi culturali in cui sono coinvolti ebrei ortodossi. La mossa della destra religiosa punta non solo a rimuovere l’attuale norma che impedisce la discriminazione, ma anche a prevenire la persecuzione legale da parte dell’autorità giudiziaria se la separazione viene praticata. Le ultime elezioni hanno visto il Likud di Netanyahu imporsi come primo partito con 32 seggi, mentre il blocco quadripartitico di destra composto appunto da Likud, Partito Sionista Religioso, Ebraismo Unito nella Torah e Shas ha ottenuto la maggioranza assoluta, con 64 seggi sui 120 della Knesset.

L’attacco del primo ministro uscente Lapid

Il premier uscente Yair Lapid, che oggi ha tenuto la sua ultima riunione come primo ministro, ha evocato l’Iran. «Mentre in quel Paese donne coraggiose lottano per i loro diritti, in Israele Smotrich e gli ultra ortodossi nazionalisti stanno cercando di mettere le donne dietro le barriere e stabilire per legge la separazione tra uomini e donne». Il leader del partito Yesh Atid ha poi aggiunto: «Dov’è il Likud? Perché rimane in silenzio? Questo non è l’Iran». Analoga reazione da parte dei Laburisti di Merav Michaeli. La notizia del possibile accordo è arrivato mentre Netanyahu sta tentando di mettere insieme un governo di coalizione, portando avanti dialoghi con i suoi alleati di estrema destra per formare il prossimo esecutivo israeliano.