Israele, scoperta la città natale di San Pietro: la prova in un antico mosaico

Lo chiamano il mosaico di San Pietro in Israele. Si tratta di una scoperta fondamentale che sta appassionando studiosi ed esperti perché sembra essere ciò che identifica la vera città natale di San Pietro. Ecco quali sono tutti i dettagli al riguardo.

La scoperta dell’antico mosaico sulle origini di San Pietro

La scoperta del mosaico di San Pietro sta ricevendo l’attenzione degli studiosi perché rivelerebbe la città natale dell’apostolo. Infatti, stando a quanto riportato dal mosaico, la città natale di San Pietro sarebbe Betsaida, in Israele. Questo mosaico è contenuto all’interno di una decorazione pavimentale di circa 1500 anni fa. Inoltre, su di esso è riportata una frase in greco antico che recita: «capo e comandante degli apostoli celesti». Quest’ultima non può non riferirsi a San Pietro, considerato il capo degli apostoli di Cristo Gesù.

Il mosaico è stato scoperto circa un anno fa durante alcuni scavi presso un’antica chiesa del I Secolo d.C. ormai conosciuta da tutti come “Chiesa degli Apostoli“. Tuttavia, solo ora è stato riportato per intero il suo contenuto, dopo diverse operazioni che hanno eliminato gli strati di terra e fango che si erano accumulati nel tempo. Inoltre, secondo gli esperti, la “Chiesa degli Apostoli” rappresenterebbe una prova archeologica importantissima, perché sarebbe stata costruita sulle rovine della casa di San Pietro a Betsaida, città sulla sponda settentrionale del Mar di Galilea, conosciuta oggi come El-Araj.

Le parole degli esperti

Per gli esperti questa è una scoperta «eccezionale» perché porrebbe fine ai dibattiti in merito al vero luogo di nascita di San Pietro. Steven Notley, archeologo del Nyack College di New York ha commentato al Daily Mail la scoperta, affermando: «Questa scoperta è il nostro più forte indicatore del fatto che Pietro avesse un’associazione speciale con la basilica, ed era probabilmente dedicata a lui». L’archeologo ha poi aggiunto: «Dato che la tradizione cristiana bizantina identificava abitualmente la casa di Pietro a Betsaida, e non a Cafarnao come spesso si pensa oggi, sembra probabile che la basilica ricordi la sua casa».

Il direttore dello scavo Mordechai Aviam ha specificato perché sono state condotte le operazioni: «Uno degli obiettivi di questo scavo era verificare se abbiamo nel sito uno strato del I secolo, che ci permetterà di suggerire un candidato migliore per l’identificazione della biblica Betsaida. Non solo abbiamo trovato resti significativi di questo periodo, ma abbiamo anche trovato questa importante chiesa e il monastero intorno ad essa».