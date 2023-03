Israele, Netanyahu verso lo stop della riforma della giustizia ma la coalizione si spacca

Benjamin Netanyahu sarebbe pronto a fare un passo indietro. Il giorno dopo aver silurato il suo ministro della Difesa Yoav Gallant, membro del Likud, contrario alla contestata riforma della giustizia scatenando scontri di piazza in tutto il Paese, il primo ministro israeliano, secondo The Times of Israel, ora avrebbe aperto a un «congelamento» della riforma del sistema giudiziario. L’annuncio dello stop previsto per lunedì mattina è slittato a causa delle fratture interne alla coalizione.

Il leader di Potenza Ebraica pronto a fare cadere il governo in caso di congelamento della riforma

Gallant è stato il primo membro del governo a criticare la riforma. Dopo di lui altri ministri del Likud hanno chiesto al primo ministro di frenare. Il titolare della Cultura Miki Zohar, vicinissimo a Netanyahu, ha confermato che il partito lo sosterrebbe anche se decidesse di sospendere la riforma. La coalizione di governo però è appesa a un filo. Il leader del partito di estrema destra e anti-arabo Potenza Ebraica e ministro per la Sicurezza nazionale Itamar Ben Gvir infatti ha chiesto all’esecutivo di procedere con la riforma. Se così non fosse si è detto pronto a fare cadere il governo. Secondo Gvir fermare ora l’iter della riforma sarebbe «una resa di fronte alle violenze nelle strade». «La riforma della giustizia non deve essere fermata e non dobbiamo arrenderci all’anarchia», ha sottolineato. Senza Potenza Ebraica Netanyahu perderebbe la maggioranza alla Knesset.

Il presidente israeliano Herzog chiede a Netanyahu di fermare la riforma della giustizia

Durissimo l’appello del presidente israeliano Isaac Herzog che nel tentativo di fermare il progetto di Netanyahu ha abdicato alla sua tradizionale terzietà. «Mi rivolgo al Presidente del Consiglio, ai membri del governo e ai membri della coalizione», ha twittato Herzog. «Una profonda preoccupazione circonda l’intera nazione. La sicurezza, l’economia, la società sono minacciate. Gli occhi di tutto il popolo d’Israele sono su di te. Gli occhi di tutto il popolo ebraico sono su di te. Gli occhi di tutto il mondo sono su di te». E, ancora: «Per il bene dell’unità del popolo di Israele, per il bene della responsabilità, vi invito a fermare immediatamente il processo legislativo. Faccio appello ai capi di tutte le fazioni della Knesset, sia della coalizione che dell’opposizione, affinché mettano i cittadini del Paese al di sopra di tutto e agiscano in modo responsabile e coraggioso senza ulteriori indugi. Torna in te ora! Questo non è un momento politico, questo è un momento di leadership e responsabilità». Un monito accorato che rende l’idea dell’allarme che si respira nel Paese dopo gli scontri della notte a cui si aggiunge il malcontento che sta montando nell’esercito.

למען אחדות עם ישראל, למען האחריות המתחייבת אני קורא לכם לעצור את הליך החקיקה לאלתר. אני פונה לראשי כל סיעות הכנסת, קואליציה ואופוזיציה כאחד, לשים את אזרחי המדינה מעל הכול, ולנהוג באחריות ובאומץ ללא דיחוי נוסף. תתעשתו כעת! זה לא רגע פוליטי, זה רגע למנהיגות ואחריות. — יצחק הרצוג Isaac Herzog (@Isaac_Herzog) March 27, 2023

L’allarme del capo dell’opposizione Yair Lapid: «Il primo ministro è una minaccia alla sicurezza»

Il leader dell’opposizione Yair Lapid ha definito il siluramento di Gallant un «nuovo minimo per il governo antisionista che danneggia la sicurezza nazionale e ignora gli avvertimenti di tutti i funzionari della difesa». Aggiungendo senza giri di parole che «Il primo ministro è una minaccia per la sicurezza dello stato di Israele», ha scritto Lapid su Twitter. Contro Netanyahu si è scagliato anche uno dei suoi avvocati, Boaz Ben Tzur, che avrebbe minacciato di non rappresentarlo più nei processi che lo vedono accusato di corruzione se non fermerà la riforma.

La preoccupazione degli Stati Uniti

Le tensioni in Israele preoccupano anche gli alleati dello Stato ebraico. In primis gli Stati Uniti che hanno chiesto ai leader israeliani di trovare un compromesso il prima possibile. «Come il presidente (Biden) ha recentemente ricordato al primo ministro Netanyahu, i valori democratici sono sempre stati, e devono rimanere, un segno distintivo delle relazioni tra Usa e Israele», ha dichiarato Adrienne Watson, portavoce del Consiglio di sicurezza nazionale della Casa Bianca. «Le società democratiche sono rafforzate da controlli ed equilibri e i cambiamenti fondamentali in un sistema democratico dovrebbero essere perseguiti con la più ampia base possibile di sostegno popolare». Mentre domenica 26 marzo Asaf Zamir, console israeliano a New York, ha annunciato che si sarebbe dimesso per protestare contro il licenziamento del ministro della Difesa. «Non posso più continuare a rappresentare questo governo», ha dichiarato «Credo sia mio dovere garantire che Israele rimanga un faro di democrazia e libertà nel mondo».

The past 18 months as Israel’s Consul General in New York were fulfilling and rewarding, but following today’s developments, it is now time for me to join the fight for Israel's future to ensure it remains a beacon of democracy and freedom in the world. Here is the letter I sent: pic.twitter.com/Sfz8y3ALLv — Asaf Zamir (@AmbAsafZamir) March 26, 2023

Proteste da Tel Aviv a Gerusalemme

Domenica sera i manifestanti hanno bloccato l’arteria principale di Tel Aviv, trasformando l’autostrada di Ayalon in un mare di bandiere israeliane e accendendo un grande falò in mezzo alla strada. Altre proteste si sono registrate a Beersheba, Haifa e Gerusalemme, dove migliaia di persone si sono radunate davanti alla residenza privata di Netanyahu. In migliaia hanno poi marciato verso la Knesset, il parlamento israeliano.