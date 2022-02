Fragola da record, in Israele la più grande del mondo

È tempo di aggiornare i libri dei record. In Israele, un contadino ha coltivato la fragola più grande del mondo. Il frutto pesa quasi 300 grammi e vanta dimensioni che superano di cinque volte le normali grandezze della variante locale. Immediato il riconoscimento del Guinness World Record, che ha provveduto a spedire l’ormai celebre targhetta al fortunato agricoltore.

La fragola più grande del mondo deve il suo record al clima freddo

Secondo i dati disponibili sul sito ufficiale del Guinness World Record, la fragola più grande del mondo appartiene alla varietà Ilan, tipica dell’area israeliana. Grazie al suo peso di 289 grammi, supera di cinque volte i tradizionali esemplari della specie, già di per sé nota per essere più grande di quelle europee. Ancora più impressionanti le dimensioni, dato che la circonferenza misura 34 centimetri, sono 18 invece i centimetri di lunghezza e 4 quelli dello spessore.

Entusiasta il suo coltivatore, Ariel Chahi, proprietario dell’azienda di famiglia Strawberries in the Field a Kadima-Zoran, località del Distretto Centrale di Israele. Come riporta il Guardian, l’uomo sperava di entrare nel Guinness dei primati già dallo scorso anno, quando aveva visto l’incredibile crescita dei suoi frutti. «Lo aspettavo da tempo», ha detto Chani al magazine britannico, raccontando di aver conservato la fragola per mesi all’interno di un freezer. «Quando mi hanno contattato, sono letteralmente saltato in auto per la gioia». Secondo gli esperti, la fragola deve le sue dimensioni al clima insolitamente freddo che ha interessato Israele nella prima metà del 2021 e ha rallentato la maturazione del frutto. «Si è sviluppata in 45 giorni dalla fioritura», ha detto Nir Dai, ricercatore dell’ARO Volcani Center di Bet-Dagan, vicino Tel-Aviv. «Principale agente è stato proprio il freddo che ha colpito tra gennaio e febbraio 2021».

Il precedente record per la fragola più grande del mondo apparteneva a Koji Nakao, contadino di Fukuoka in Giappone. Nel 2015 aveva infatti presentato un frutto di 250 grammi appartenente alla varietà Amaou, tipica delle campagne nipponiche.

