A Ispica cade la statua del Cristo risorto durante la processione

La processione tenutasi ieri sera a Ispica, in provincia di Ragusa, resterà sicuramente nella storia della cittadina iblea. La tradizionale manifestazione pasquale si è conclusa anzitempo a causa di una caduta inaspettata. Si tratta di quella della statua del Cristo risorto, che a pochi passi dall’ingresso della basilica della Santissima Annunziata si è staccata dal fercolo, proprio durante la manifestazione. Una statua che ha 30 anni di storia alle spalle e che ha subito gravi danni. Nessun problema, invece, per i portatori dell’associazione Don Bosco, che l’hanno portata lungo le vie della città e la inclinavano in segno di saluto ai fedeli.

Tre giorni di processioni: dal terremoto alla caduta della statua

Tre giorni non semplici per Ispica e per la sua processione. Si è partiti nel giorno di Venerdì Santo, con la prima processione durante la quale è stato avvertito il terremoto. Poi, il giorno dopo, una forte pioggia ha costretto i portatori dell’associazione Don Bosco a intervenire coprendo la statua, che non è stata mostrata quindi ai – pochi – fedeli rimasti nonostante il maltempo. E infine la caduta. La statua del Cristo risorto, donata trent’anni fa da una famiglia in memoria del figlio scomparso, si è staccata dalla base. Per fortuna in quel momento non c’erano fedeli intorno e non ha causato alcun danno alle persone.

La statua verrà restaurata

«Purtroppo poteva capitare», ha dichiarato Tommaso Gregni, presidente dell’arciconfraternita della Santissima Annunziata. Poi ha proseguito: «C’è rammarico per quanto accaduto. Abbiamo già parlato con un restauratore e si provvederà subito alla riparazione, non ci sono stati grandi danni. Eravamo certi che la statua fosse un tutt’uno con il basamento». Ispica aspettava da due anni di poter tornare in strada per la processione del Cristo risorto. Un evento che è stato memorabile, sebbene non per i motivi “canonici”.