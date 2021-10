L’ispettore Coliandro stasera su Rai2: chi è Nicoletta Romanoff, carriera e vita privata

Terzo appuntamento, stasera mercoledì 6 ottobre alle 21,20 su Rai2, con L’ispettore Coliandro, fiction nata dalla penna di Carlo Lucarelli e prodotta dai Manetti Bros. Nel cast tornano Giancarlo Marelli nel ruolo del protagonista, Paolo Sassanelli, Veronica Logan e Caterina Silva. Guest star di oggi sarà Nicoletta Romanoff. La puntata, così come le precedenti, è disponibile anche in streaming su RaiPlay.

L’ispettore Coliandro, trama e cast dell’episodio Il tesoro nascosto in onda stasera 6 ottobre su Rai2

Si intitola Il tesoro nascosto il terzo episodio della fiction sull’ispettore in servizio presso la questura di Bologna. Ad aprire le danze della narrazione è il ritrovamento del corpo senza vita di un noto gallerista. Sebbene all’apparenza sembri un suicidio, Francesca (Nicoletta Romanoff), sorella della vittima, non vuole darsi pace e crede che il fratello sia stato ucciso. Per questo, la donna decide di rivolgersi all’ispettore Coliandro, nonostante non vi nutra una grande simpatia e considerazione. Quest’ultimo sarà costretto a darle ragione quando i vari nodi verranno al pettine, portando a galla un regolamento di conti fra il malcapitato gallerista e un misterioso mercante d’arte. Nel cast anche Max Bruno, Alessandro Rossi, Benedetta Cimatti e Mahmood Muhammad Tahir.

L’Ispettore Coliandro: chi è Nicoletta Romanoff, protagonista dell’episodio Il tesoro nascosto in onda stasera su Rai2

Guest star del terzo episodio è Nicoletta Romanoff, che prende il testimone di Chiara Martegiani e Sabrina Impacciatore. Qui interpreta Francesca, raffinatissima ma fragile esperta di arte, che attira subito le attenzioni e il desiderio dell’ispettore Coliandro.

Nicoletta Romanoff: la parentela con gli zar e i primi film

Nicoletta Romanoff, all’anagrafe Nicoletta Consolo, è nata a Roma il 14 maggio 1973 dal parlamentare di AN Giuseppe Consolo Natalija Nikolaevna Romanoff, discendente diretta dello zar Nicola I di Russia e quindi dell’imperatrice Caterina II la Grande. Dopo aver frequentato il liceo scientifico, si è trasferita a Parigi per studiare veterinaria facendo anche alcune esperienze come modella. Ha raggiunto la popolarità nel 2003 grazie al suo primo lavoro per Ricordati di me, film di Gabriele Muccino in cui ha interpretato il ruolo di Valentina, ragazza con il sogno di diventare show girl. La performance le ha attirato subito le attenzioni della critica, culminate con il premio Guglielmo Biraghi al Taormia Film Fest, ma soprattutto con la nomination ai David di Donatello come “Miglior attrice non protagonista”. Due anni dopo ha partecipato con Giorgio Pasotti alla miniserie di Rai2 Un anno a primavera, mentre nel 2006 ha recitato per Fabio Tagliavia in Cardiofitness. Ha poi prestato il volto a Christina, fidanzata di Marco Pantani, nel film Il Pirata – Marco Pantani dedicato al grande ciclista. Sono seguite altre interpretazioni in diversi film, tra cui La verità di Giuseppe Alessio Nuzzo e Gli anni più belli di Gabriele Muccino. Nel 2019 si è cimentata anche con il doppiaggio, prestando la sua voce ad Aurora nel film animato della Disney Ralph spacca Internet.

Nicoletta Romanoff: vita privata, chi è il marito, profilo Instagram

Per quanto riguarda la vita privata, Nicoletta Romanoff si è sposata molto giovane con il produttore cinematografico Federico Scardamaglia, da cui ha avuto due figli, Francesco e Gabriele. Quando il matrimonio naufragò, nel 2004, conobbe Giorgio Pasotti, da cui ha avuto la piccola Maria nel 2010. Anche questa relazione però non ha funzionato, tanto che nel 2014 i due si sono lasciati. Attualmente è sposata con Federico Alvera, allenatore di rugby, da cui ha avuto una quarta figlia, Anna. L’attrice ha un profilo Instagram ufficiale che vanta 84,9 mila follower, dove è solita pubblicare stralci di vita privata e professionale.