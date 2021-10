L’ispettore Coliandro, stasera su Rai2: Elena Sotgiu, carriera, vita privata e social dell’attrice

Quarto e ultimo appuntamento su Rai2, stasera alle 21,20, con L’ispettore Coliandro, serie di Carlo Lucarelli con Giampaolo Morelli nei panni del protagonista. Produttori della fiction sono i Manetti Bros., che a fine anno arriveranno in sala con il loro adattamento cinematografico di Diabolik. La visione della puntata, come per le precedenti, sarà disponibile anche in streaming sulla piattaforma RaiPlay.

L’Ispettore Coliandro, trama e cast di stasera 13 ottobre 2021 su Rai2

Nell’episodio di stasera, Kabir Bedi, l’ispettore Coliandro si trova coinvolto in un’indagine per conto del suo amico Amid. L’uomo infatti gli chiede di scoprire qualche dettaglio sulla nipote Jamila (Elena Sotgiu), giunta a Bologna dal Pakistan e apparentemente legata ad un gruppo integralista. Se all’inizio non mancano alcuni timori sul suo conto, le rivelazioni seguenti contribuiscono finiranno per aumentarli. Coliandro infatti scopre che la ragazza è una spia dei servizi segreti francesi, in Italia sotto copertura per sventare un traffico di droga. I due iniziano dunque a collaborare, smascherando anche un agente dell’antiterrorismo doppiogiochista.

Nel cast tornano anche Paolo Sassanelli, Veronica Logan e Caterina Silva. Guest star, oltre a Elena Sotgiu, anche Stefano Pesce nei panni di un poliziotto corrotto e Leo Mantovani, trait d’union tra la mafia e le forze dell’ordine.

Elena Sotgiu, carriera e vita privata dell’attrice stasera 13 ottobre 2021 su Rai2

Come in ogni appuntamento, anche stasera l’ispettore Coliandro ha a che fare con una donna bella e intelligente che cattura la sua attenzione e i suoi sentimenti. Guest star della puntata, dopo le apparizioni in sequenza di Chiara Martegiani, Sabrina Impacciatore e Nicoletta Romanoff, sarà Elena Sotgiu.

Ligure, classe 1995, ha sempre preferito la riservatezza alla vita mondana, tanto che le informazioni su di lei sono molto poche. Perfino su Instagram, dove pubblica dei post molto raramente e mai in merito alla sua vita personale. Elena, assieme al fratello Daniele, è figlia di una coppia molto famosa dello spettacolo italiano. Suoi genitori sono infatti Angelo Sotgiu, voce e chitarra della band Ricchi e Poveri, e sua moglie Nadia Cocconcelli, sposati dal 1982. Riservati nella vita privata, hanno trasmesso questa caratteristica anche ai due figli, tanto che la loro quotidianità è ignota ai media.

La prima a rompere, seppur di poco, questa routine è stata proprio Elena con il suo approdo in televisione. Seppur giovanissima, ha già fatto qualche apparizione sul grande schermo grazie alla scuola d’arte drammatica di Roma YD’Actors. Il suo esordio risale al 2018, quando ha recitato nel film San Valentino Stories, commedia romantica ambientata a Napoli e nata da un’idea del comico Alessandro Siani. Qui ha interpretato una ventenne etiope, Aregash, accanto alla coppia Gigi e Ross.

Quest’anno invece ha recitato anche nella serie televisiva di Rai1 Le indagini di Lolita Lobosco al fianco di Luisa Ranieri. Elena è apparsa nel terzo episodio, Spaghetti all’assassina, dove ha vestito i panni di Fanny Oliveira, una giovane brasiliana incinta. È stata inoltre anche guest star di qualche puntata della soap opera Un posto al sole.