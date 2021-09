L’Ispettore Coliandro, Chiara Martegiani: carriera, vita privata e marito della protagonista della puntata di stasera 22 settembre su Rai2

Dopo il rinvio della scorsa settimana, L’Ispettore Coliandro arriva su Rai2 con i nuovi episodi. Stasera 22 settembre, alle 21,20, andrà in onda l’ottava stagione incentrata sul personaggio creato dalla penna di Carlo Lucarelli e interpretato da Giampaolo Morelli. Alla produzione ci saranno ancora una volta i Manetti Bros. Marco e Antonio (il 16 dicembre uscirà al cinema il loro Diabolik con Miriam Leone), che condividono la cabina di regia con Milena Cocozza.

Nel cast anche Paolo Sassanelli nei panni dell’ispettore Gamberini e Veronica Logan in quelli del sostituto procuratore Longhi. Torneranno inoltre Alessandro Rossi, che presterà ancora il volto al commissario De Zan, e Caterina Silva nelle vesti dell’ispettrice Bertaccini. Ogni puntata avrà anche alcune guest star, tra cui una donna sempre differente. Stasera sarà il turno di Chiara Martegiani, compagna di Valerio Mastandrea.

L’ispettore Coliandro, trama e cast della puntata di stasera 22 settembre

Nell’episodio di oggi, dal titolo Il fantasma, l’ispettore Coliandro si trova coinvolto assieme al commissario De Zan (Alessandro Rossi) in un incidente stradale poco dopo aver portato a compimento un’indagine. A seguito dell’impatto, quest’ultimo cade in coma e viene ricoverato e tenuto in osservazione in ospedale. Qui, un killer tenta di ucciderlo, senza però riuscirci. Coliandro, assieme alla figlia del commissario, Aurora (Chiara Martegiani), dà così inizio alle proprie indagini sperando di trovare il colpevole che si cela dietro gli attacchi. Scoprirà che il vero mandante è un latitante di Cosa Nostra, noto solo come “Il fantasma”. Oltre a Martegiani, guest star di puntata sono Massimiliano Rossi e Michele di Mauro, che presta il volto al criminale mafioso.

L’Ispettore Coliandro: Chiara Martegiani, carriera

Come detto, durante la serie quattro donne si alterneranno al fianco di Giampaolo Morelli, una per ogni episodio. Protagonista femminile della puntata di stasera sarà Chiara Martegiani. Classe 1987, è nata a Rimini e ha fatto il suo esordio in televisione nel 2006, quando tentò la fortuna alla corte di Maria De Filippi nella sesta stagione di Amici. Non riuscì però a superare i primi turni, essendo costretta dunque ad abbandonare il programma.

Dopo qualche esperienza come modella, ha debuttato sul grande schermo in Un gioco da ragazze (2008) di Matteo Rovere, dove ha interpretato una donna di nome Giovanna al fianco di Filippo Nigro. Successivamente ha lavorato anche con Stefania Sandrelli in Meno male che ci sei (2009) vestendo i panni di Allegra. Dopo Maternity Blues – Il bene dal male (2011), è apparsa anche ne La terra e il vento (2013) di Sebastian Maulucci e nel film del 2015 Crushed Lives – Il sesso dopo i figli. In quello stesso anno ha poi recitato in Cronaca di una passione di Fabrizio Cattani, mentre nel 2018 ha ricoperto il ruolo da protagonista in Ride di Valerio Mastandrea.

L’Ispettore Coliandro: Chiara Martegiani, marito e vita privata

Per quanto riguarda la vita privata, l’attrice è da sempre appassionata di sport, tanto che dai 10 ai 19 anni ha praticato equitazione a livello agonistico. «Volevo fare la cavallerizza», ha dichiarato in un’intervista a Vanity Fair. «Ho partecipato a due campionati europei e ho sfiorato le Olimpiadi di Pechino». A livello sentimentale, è legata dal 2016 all’attore e regista Valerio Mastandrea. Prima di lui, aveva avuto una lunga storia con l’attore Eros Galbiati. Il suo profilo Instagram, chiaramartegiani, conta più di 6600 follower.