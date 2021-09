L’ispettore Coliandro, chi è Sabrina Impacciatore: vita privata e carriera dell’attrice protagonista della puntata stasera 29 settembre 2021 su Rai2

Stasera alle 21,20 su Rai2 andrà in onda il secondo appuntamento con L’ispettore Coliandro, fiction prodotta dalla Rai e ideata da Carlo Lucarelli. Nel cast figurano Giampaolo Morelli, Paolo Sassanelli, Veronica Logan e Caterina Silva, mentre la regia è affidata a Milena Cocozza e ai Manetti Bros. nel ruolo anche di produttori esecutivi.

L’ispettore Coliandro, trama e attori di stasera 29 settembre 2021 su Rai2

Questa sera spazio al secondo episodio dell’ottava stagione, Intrigo Maltese, che vedrà la partecipazione straordinaria di Alessio Caruso, Greg e Sabrina Impacciatore. Quest’ultima ricopre infatti il ruolo di femme fatale dell’ispettore, prendendo il testimone lasciatole da Chiara Martegiani apparsa nello scorso episodio. Sarà lei infatti a interpretare Thea Zahra, reporter maltese incaricata di investigare segretamente su un traffico internazionale di cittadinanze. Il suo lavoro si incrocerà dunque con quello di Coliandro, il quale si troverà suo malgrado coinvolto nelle indagini. Braccata da due improbabili killer, l’inedita coppia sarà costretta a fare ricorso a tutte le sue competenze e conoscenze per uscire illesa dai pericoli e sgominare i colpevoli. I due potranno infatti contare sull’aiuto del Cinno (Isparsa Lucarelli), noto hacker e vecchia conoscenza di Coliandro.

L’ispettore Coliandro torna dunque stasera nel tentativo di bissare o migliorare i risultati della scorsa settimana, quando raggiunse il 10 per cento di share. In quell’occasione fu secondo solo al cult Pretty Woman, ma riuscì a battere nettamente la concorrenza proposta da Mediaset con Honolulu, fermo al 4,7 per cento con una media di 887 mila spettatori.

Sabrina Impacciatore, carriera e vita privata dell’attrice de L’ispettore Coliandro stasera 29 settembre 2021 su Rai2

Sabrina Impacciatore, gli inizi a Domenica In e i primi film

Principale volto femminile della puntata di stasera, Intrigo Maltese, sarà Sabrina Impacciatore. Romana, classe 1968, è abruzzese da parte di padre e sarda per quanto riguarda la madre. Dopo aver seguito diversi corsi di recitazione sia nella Capitale che negli Stati Uniti, entrò nel mondo dello spettacolo grazie a Gianni Boncompagni che la lanciò nel 1990 come ragazza pon pon in Domenica In. Al termine dell’esperienza, ultimò gli studi classici e nel 1993 iniziò a lavorare a Rock’n’Roll, prima di passare due anni dopo a Non è la Rai.

Dopo l’esordio al cinema nel 1999 ne Il compagno di Citto Maselli, ha condotto su La7 La valigia dei sogni e ha partecipato a vari trasmissioni comiche. In quegli anni è diventata celebre la sua parodia nei panni di Lara Croft, eroina protagonista della saga di videogiochi Tomb Raider. Nel 2001 ha vinto il premio Flaiano come Miglior attrice non protagonista per la sua interpretazione in L’ultimo bacio di Gabriele Muccino, mentre nel 2004 ha vestito i panni di Santa Veronica in La passione di Cristo di Mel Gibson.

Sabrina Impacciatore, gli ultimi lavori e le nomination ai David

Altri elogi giunsero nel 2007 e nel 2008, quando ottenne la nomination ai David di Donatello come Miglior attrice non protagonista per N (Io e Napoleone) e Signorina Effe. Dopo una breve parentesi televisiva nella sitcom Due mamme di troppo, di scena su Canale 5, è tornata sotto la direzione di Muccino per Baciami ancora, uscito nel 2010. Nello stesso anno ha avuto l’onore di condurre il Concerto del Primo Maggio, prima donna a ricoprire il ruolo. Tra il 2013 e il 2015 è stata tra le protagoniste di Amiche da morire, Pane e burlesque e Sei mai stata sulla Luna?. Nella ultimi anni si è invece divisa tra fiction (Immaturi – La serie), cinema (Chi m’ha visto e A casa tutti bene) e televisione (nel 2018 ha condotto il DopoFestival a Sanremo).

Sabrina Impacciatore, la vita privata e i profili social

Per quanto riguarda la vita privata, Sabrina Impacciatore è single e non si è mai sposata. Da giovane inoltre ha dovuto affrontare la morte dell’allora fidanzato, vittima di un incidente stradale, una perdita che le ha lasciato un grande vuoto. Nel 2013, in un’intervista al magazine Vanity Fair, ha confessato di aver subito violenze domestiche da parte di un suo ex ragazzo. Ha un profilo Instagram seguito da poco più di 30 mila follower su cui è solita pubblicare stralci di vita personale e carriera professionale.