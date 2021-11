Isola di Vulcano: evacuazione notturna della zona del porto a causa dei livelli di gas

A causa dei gas emessi dalle fumarole è cominciata l’evacuazione notturna dell‘isola di Vulcano. Ieri il presidente della Regione Siciliana Nello Musumeci aveva dichiarato lo stato di crisi e di emergenza sull’isola mentre il sindaco di Lipari Marco Giorgianni ha vietato da lunedì e per un mese a 250 famiglie di pernottare nelle abitazioni della zona del porto (dalle 23 alle 6). «Una misura per non sottovalutare e potere dare certezze: la soluzione più indolore possibile», ha dichiarato il primo cittadino. L’ordinanza potrebbe essere sospesa prima dello scadere dei 30 giorni, in caso i dati raccolti dagli esperti dovessero dare indicazioni chiare in un senso o nell’altro. In altre parole si tratta di una soluzione temporanea in attesa di ulteriori dati che possano escludere o accertare la necessità di un’evacuazione completa che al momento è esclusa.

Per un mese l’isola di Vulcano sarà vietata ai turisti

Gli abitanti della zona porto, quelli interessati dall’ordinanza, saranno trasferiti nella zona di Vulcanello o dovranno traslocare nelle seconde case, sull’isola o altrove, presso amici o parenti. Al momento non è previsto un allontanamento di massa dall’isola di Vulcano. Per un mese inoltre non sarà consento lo sbarco ai turisti.

L’allarme dell’Ingv sul flusso di CO2

L’allarme è stato lanciato dall‘Ingv: i gas emessi dalle fumarole del cratere se inalati sono altamente tossici. «Il flusso di CO2», hanno fatto sapere i vulcanologi, «i cui valori sono stati acquisiti in automatico dalla rete Vulcanogas, continuano ad essere elevati». Se durante il giorno le attività sull’isola resteranno aperte, la notte desta maggiori preoccupazioni. Durante il sonno, infatti, sarebbe difficile avvertire problemi respiratori o di altro genere. Il sindaco di Lipari, d’accordo con la Protezione civile, ha deciso così di potenziare i servizi sanitari, che prima venivano garantiti solamente dalla guardia medica. I tecnici dell’Arpa e i vigili del fuoco, anche con una stazione mobile, stanno intensificando le verifiche relative ad eventuali fuoriuscite di gas.