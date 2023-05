Isola dei Famosi, le frecciatine tra Ilary e Alvin e il post dell’inviato dopo la puntata

Continuano, puntata dopo puntata, le frecciatine scambiate tra Alvin e Ilary Blasi all’Isola dei Famosi. Al termine della quinta puntata andata in onda ieri, 15 maggio, l’inviato ha pubblicato su Instagram dei post «polemici».

Le frecciatine tra Alvin e Ilary Blasi all’Isola dei Famosi

Gli spettatori del reality sono ormai abituati a queste continue battute che si scambiano conduttrice e co-conduttore dall’Honduras. «Chi non c’ha niente da fare è sempre lui, Alvin, dall’Honduras», ha esordito Ilary ieri sera punzecchiando il collega.

Dal canto suo Alberto Bonato (questo il vero nome di Alvin) si è mostrato piuttosto perplesso, tenendo la mano alzata, e poi ha risposto per le rime. Come se non bastasse, quest’anno anche l’opinionista Enrico Papi spinge e alimenta le piccole liti tra Ilary e Alvin, schierandosi quasi sempre con la padrona del programma.

Durante una discussione con i naufraghi, dove si parlava di permalosità, Ilary Blasi si è lasciata andare e ha detto ad Alvin: «Permaloso? Sei l’ultimo che può parlare». Questa volta il conduttore ha replicato con un avvertimento: «Occhio che vengo lì…».

«Fatte ‘na risata»

Anche quando Alvin ha preso la parola difendendo Fiore Argento («Lei non sta bene e non potete capire com’è la situazione qua. Non è che non volevo che restasse, ma stando qui posso capirla meglio», la Blasi ha così risposto: «Ma dai Alvin, e fatte ‘na risata. Lì ci sono 40 gradi? E allora qui piove, dai che è l’una di notte e sono stanca. Non te ce mette pure te. Stasera male male ve lo dico».

I due hanno sempre dichiarato che sono ottimi amici, ma queste piccole frecciatine e litigate siano sempre più frequenti, anche se forse è per alimentare maggiormente l’attenzione da parte degli spettatori.

I post di Alvin dopo la puntata

Subito dopo la puntata, direttamente dall’Honduras, Alberto ha postato sul suo account Instagram un recap proprio delle frecciatine intercorse nella puntata di ieri con Ilary Blasi, definendo il loro rapporto come quello tra Sandra e Raimondo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da A L V I N (@bravoalvin)

In un altro post, Alvin ha poi rimarcato «Pazienza ne abbiamo?😂», riferendosi sempre alle battute di Ilary e all’enorme calma e sopportazione che ha verso la sua amica (si conoscono da circa vent’anni). Anche tenendo cont riguarda le emoticon messe nei post dal conduttore dell’Honduras, sembra si tratti solamente di liti scherzose.