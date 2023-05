Isola dei Famosi, Cristina Scuccia fidanzata? «C’è una persona nella mia vita»

Nel corso della puntata delI’Isola dei Famosi trasmessa ieri sera (lunedì 22 maggio) su Canale 5, Cristina Scuccia è uscita allo scoperto in diretta rivelando a Ilary Blasi un aspetto della sua vita privata che alcuni, invero, già avevano intuito.

Cristina Scuccia è fidanzata: la confessione all’Isola dei Famosi

Chiacchierando con la collega naufraga Helena Prestes, Scuccia si è aperta un po’ più del solito rivelando di essersi fidanzata qualche tempo fa. «Ho conosciuto una persona. Mettiamola così. […] Mi hai preso in un momento di debolezza…», ha ammesso l’ex Suor Cristina, che evidentemente non riusciva più a tenersi questo segreto dentro di sé. In un confessionale la concorrente è poi tornata a parlare della sua attuale relazione, sulla quale però non si è voluta sbottonare più di tanto, mantenendo il riserbo.

Il tema è ovviamente riemerso anche in puntata, alla luce della confessione. La conduttrice ha così chiamato la naufraga da parte per chiederle qualcosa di più nel merito della questione. Anche in questo caso, però, Cristina si è limitata a raccontare il minimo indispensabile, dichiarando «spero sia ancora lì ad aspettarmi» e chiedendo alla Blasi di tagliare corto («Diciamo che vive in Spagna, basta Ilary con le domande»).

Chi è la persona speciale nella vita della naufraga?

Sono poche, al momento, le informazioni a nostra disposizione a riguardo. Non è nemmeno dato sapere se si stia parlando di un uomo o una donna. Quel che conta, chiaramente, è che la concorrente sia felice così. Per il resto, al momento, Cristina Scuccia ha rivelato che è una persona che ha conosciuto circa due mesi fa e che non l’ha mai giudicata per il suo passato da suora. A proposito, la naufraga ha commentato: «È un germoglio. I germogli vanno protetti. L’amore sì, è una cosa bella. Non voglio che si confonda la mia uscita dal convento con questa cosa qua. In due anni sono successe tante cose e poco prima di iniziare questa avventura ho conosciuto questa persona».