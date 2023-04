Isola dei Famosi, anticipazioni stasera 24 aprile 2023, cosa succederà?

Stasera su Canale 5 va in onda la seconda puntata del reality show l’Isola dei Famosi 2023 condotto per il terzo anno consecutivo da Ilary Blasi, affiancata da Enrico Papi e Vladimir Luxuria come opinionisti. Durante la serata assisteremo al resoconto della prima settimana vissuta dai naufraghi sulle spiagge dell’Honduras con i momenti più salienti e, ovviamente, all’eliminazione del primo concorrente. In lizza per lasciare l’isola ci sono Marco Predolin e la modella Helena Prestes, finiti in nomination la scorsa settimana.

Isola dei Famosi, le anticipazioni di stasera 24 aprile 2023

I sondaggi danno per favorita la Prestes e ad abbandonare il programma potrebbe essere Predolin. L’ex conduttore non ha riscosso molte simpatie fra i naufraghi e nel corso della prima puntata è stato il concorrente più votato dai suoi compagni. Helena, invece, è finita al televoto per scelta del leader della prima puntata, Simone Antolini, il compagno di Cecchi Paone.

Marco Predolin sarebbe a rischio eliminazione perché secondo gli altri naufragi si è distinto per l’atteggiamento ostile e si è isolato prima ancora del debutto dell’Isola dei Famosi, quando i concorrenti sono stati insieme per alcuni giorni. Anche secondo i sondaggi, per l’80 per cento degli utenti sarà lui a lasciare l’Honduras contro il 20 per cento che vede fuori Helena Prestes. Come ogni anno a decidere chi sarà il primo eliminato dell’Isola sarà il pubblico da casa che, fino a stasera, avrà la possibilità di votare tramite app o siti ufficiali.

Tante le sorprese e gli ospiti inattesi

Quest’anno i naufraghi de l’Isola dei Famosi sono divisi in tre gruppi, Chicas (donne), Hombres (uomini) e Accoppiados (coppie) e ogni squadra concorre contro l’altra. Nella puntata di questa sera non solo sarà dato spazio agli avvenimenti accaduti in questi sette giorni ma ci saranno tanti colpi di scena, con ospiti inattesi e tante sorprese per i naufraghi. Secondo le prime anticipazioni, i vip vedranno clip inedite e si assisterà ai primi confronti essendosi verificati già i primi litigi.