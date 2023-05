Isola dei Famosi, Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini abbandonano il gioco

Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini lasciano l’Isola dei Famosi. La coppia ha deciso di non continuare il gioco a causa di problemi di salute di Antolini che ha lasciato l’Honduras e ha fatto ritorno in Italia per ricevere le cure necessarie.

L’addio di Alessandro Cecchi Paone e Simone Antolini all’Isola dei Famosi

Lunedì 8 maggio, poco prima della puntata dell’Isola dei Famosi, Simone Antolini era stato colpito da un malore. Il ragazzo aveva avuto un calo di pressione e si era dovuto recare in infermeria. Dopo alcuni giorni, i medici hanno monitorato le condizioni del ragazzo e si sono resi conto che non poteva continuare il reality show. Alessandro Cecchi Paone, dopo aver appreso la notizia, ha deciso di seguire il partner in Italia e ha lasciato anche lui il gioco. Nel corso della puntata dello scorso 8 maggio, Cecchi Paone aveva anche protestato con l’Isola dei Famosi, criticando la produzione per aver voluto «scoppiare» la coppia composta da lui e il suo partner. Il conduttore televisivo aveva infatti spiegato: «Io e Simone abbiamo iniziato come coppia e così vogliamo terminare, sono pronto a lasciare se non ci sarà».

L’annuncio ufficiale e le altre coppie che hanno abbandonato il gioco

L’Isola dei Famosi attraverso i canali social ha anche pubblicato l’annuncio ufficiale dell’abbandono di Simone Antolini e Alessandro Cecchi Paone come concorrenti. Nel post condiviso online si legge: «Simone Antolini ha dovuto lasciare l’Isola per problemi di salute e Alessandro Cecchi Paone ha deciso di non proseguire la sua avventura». Comunque, Antolini e Cecchi Paone non sono i primi concorrenti che hanno deciso di abbandonare questa edizione del gioco in onda sulle reti Mediaset. Infatti, in precedenza avevano deciso di lasciare il programma anche Claudia Motta e Marco Predolin. In merito al suo addio al reality, Predolin aveva detto: «Ci tengo a precisare che uscire NON È STATA UNA MIA DECISIONE ma una decisione della produzione in seguito ad esami del sangue che hanno evidenziato la mia non idoneità a continuare a sostenere mancanza di cibo forzata».