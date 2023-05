Isola dei Famosi, Cecchi Paone si scontra con Ilary come fece con la Ventura

Alta tensione ieri sera nel corso della quarta puntata dell’Isola dei Famosi 2023: protagonisti dello scontro da un lato Alessandro Cecchi Paone e dall’altro Ilary Blasi, per una divergenza di vedute che ha portato i toni ad alzarsi parecchio. Ecco, in sintesi, cosa è successo.

Lo scontro in diretta fra Alessandro Cecchi Paone e Ilary Blasi all’Isola

Il litigio in diretta è nato sulla scia di una rimostranza da parte di Alessandro Cecchi Paone nei confronti della produzione, rea di aver imposto al concorrente una regola decisamente sgradita. In teoria, infatti, il divulgatore ex volto di La macchina del tempo e il fidanzato Simone Antolini sono entrati in gara nel programma come coppia. Ciò significa in sostanza che quello che succede per l’uno accade anche per l’altro: i due, dunque, perlomeno stando agli accordi iniziali, non avrebbero dovuto separarsi.

L’Isola dei Famosi, però, ha avuto in serbo per loro, nella puntata andata in onda nelle scorse ore, un tiro mancino. Visto che in questo momento Antolini si trova sotto osservazione medica per un malore, il programma ha infatti deciso di scoppiare la coppia. La scelta però ha fatto letteralmente imbestialire il suo membro più anziano, che ha così sbottato dicendo: «Noi giochiamo solo in coppia. a settembre siamo stati interpellati in coppia, in coppia siamo entrati e in coppia ce ne andiamo. O coppia o niente, lo abbiamo detto ai quattro venti».

Le rimostranze di Cecchi Paone hanno infastidito molto Ilary Blasi, che con tono duro ha controbattuto: «Prima di partire avete letto e firmato un contratto, e quello che stai dicendo a me non risulta. Facciamo così, Simone comunque non c’è e quindi ci prendiamo questa settimana e ne riparliamo». Cecchi Paone ha quindi replicato dicendo: «I miei avvocati che sono più bravi di me e di te e hanno letto le condizioni del contratto: questa coppia è nata a settembre su richiesta dell’azienda e della produzione, questa coppia non si scoppia: questo non è un gioco, ma è un gioco al massacro». Piccata la controreplica della conduttrice, che ha chiosato aggiugendo: «Alessandro però scusa non è la prima volta che fai l’Isola, ci sei pure ritornato, sapevi benissimo cosa andavi a fare no? Eh allora!».

ilary contro cecchi paone: “alessandro però scusa non è la prima volta che fai l’isola ci sei pure ritornato sapevi benissimo cosa andavi a fare”#isola pic.twitter.com/2r7J9SPJtp — isola out of context (@oocisola) May 8, 2023

Il precedente con Simona Ventura

La scena ha ricordato a molti il vecchio scontro fra il conduttore e Simona Ventura, ai tempi dell’Isola dei famosi 2007. In quel contesto, Paone si rifiutò di scegliere la foto di un concorrente e di bruciarla a mo’ di nomination. L’uomo definì quel gesto «incivile» e la sua lamentela scatenò un’accesa discussione entrata di diritto negli anni della storia della tv italiana.