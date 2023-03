Isola dei famosi 2023: i primi concorrenti, quando inizia, inviato e opinionisiti

Manca ormai davvero poco all’inizio della prossima edizione dell’Isola dei Famosi. Al timone troveremo sempre Ilary Blasy, un nuovo opinionista e tantissimi nuovi naufraghi.

Isola dei Famosi 2023: quando inizia, opinionisti e inviato

Il programma inizierà lunedì 17 aprile, quello seguente alla finale del Grande Fratello Vip. L’inviato in Honduras sarà ancora una volta lo speaker radiofonico Alvin. Alcuni giorni fa erano circolate delle voci secondo cui la conduzione sull’isola fosse stata affidata a Can Yaman – sembrava infatti che Alvin e Ilary Blasi avessero litigato. Ma il nome dell’inviato dell’Isola dei Famosi 2023 sembra confermato al 100 per cento.

Tra gli opinionisti c’è una conferma e una nuova entrata. Vladimir Luxuria rimane affianco alla Blasi mentre Nicola Savino lascia libero il posto perché impegnato in un nuovo programma tv. La sua sedia sarà occupata da Enrico Papi, conduttore di Scherzi a Parte che avrà così una grande occasione per tornare in prima serata.

Isola dei Famosi 2023: chi sono i concorrenti

Saranno 15 i naufraghi che partiranno per le spiagge dell’Honduras. I concorrenti saranno divisi ancora in coppie e singoli e sarà riproposto il meccanismo di Playa Accoppiada e Playa Sgamada.

Ecco i primi concorrenti ufficiali: