Isola dei Famosi 2023, chi sono i concorrenti ufficiali: il cast completo

Sono stati ufficialmente svelati i concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023, ecco chi prenderà parte al reality show che andrà in onda sulle reti Mediaset.

Isola dei Famosi 2023: ecco i concorrenti ufficiali

I concorrenti ufficiali dell’Isola dei Famosi 2023 sono stati svelati dal magazine Tv Sorrisi & Canzoni che ha pubblicato una foto del cast del nuovo reality show. Alla nuova edizione del programma di «sopravvivenza» condotto da Ilary Blasi parteciperanno personalità come Fiore Argento, sorella di Asia Argento e figlia di Dario Argento, Andrea Lo Cicero, ex rugbista, l’attrice Corinne Clery, l’ex conduttore televisivo Marco Predolin, le note modelle Pamela Camassa e Helena Prestes, i conduttori radiofonici Paolo Noise e Marco Mazzoli, la showgirl Nathaly Caldonazzo e l’attore Cristopher Leoni. Completano il cast dei concorrenti anche l’ex suora e cantante Cristina Scuccia, che oggi ha abbandonato la vita che aveva in passato, Alessandro Cecchi Paone e il suo partner Simone Antolini e i Jalisse, ovvero Alessandra Drusian e Fabio Ricci.

Il commento di Ilary Blasi sui concorrenti ufficiali

La conduttrice dell’Isola dei Famosi 2023, Ilary Blasi, ha espresso la sua soddisfazione per il cast di questa edizione. Infatti, la conduttrice ha detto a Tv Sorrisi & Canzoni: «Mi piacciono i concorrenti, hanno caratteri molto forti». Al fianco di Ilary Blasi tornerà come inviato Alvin, nonostante voci e indiscrezioni avessero alimentato un probabile litigio tra i due. Inoltre, in veste di opinionista ci sarà ancora una volta Vladimir Luxuria. Unico cambiamento in studio sarà quello di Enrico Papi che prende il posto occupato da Nicola Savino durante la scorsa edizione. Prima dell’annuncio ufficiale dei concorrenti dell’Isola dei Famosi 2023, diversi nomi circolavano come possibili partecipanti al reality. Tra questi c’erano Gian Maria Sainato, Gianmarco Onestini e Elga e Serena Enardu. Tuttavia, per ora non ci sono conferme e dunque questi vip non sono entrati nel cast originale.