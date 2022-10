Isola di Pasqua, incendio danneggia i Moai: «Danni irreparabili»

Grave incendio sull’Isola di Pasqua. Le autorità dell’isola sono preoccupate perché ci sono danni irreparabili ai Moai, le classiche e iconiche statue conosciute in tutto il mondo. Si teme che questo evento possa far ridurre il flusso di turisti sull’isola, che ha già subito una flessione negli ultimi anni a causa della pandemia di Covid-19.

I danni alle iconiche statue dell’Isola di Pasqua

I famosi monoliti di pietra scolpiti sull’Isola di Pasqua, sono stati colpiti da un terrificante incendio che da lunedì sta devastando l’area intorno al vulcano Ranu Rarakui. Il rogo si è verificato tre mesi dopo la riapertura dell’isola al turismo mondiale per causa pandemia COVID-19.

Sul social Twitter, Carolina Pérez, sottosegretaria al Patrimonio culturale del Ministero delle Culture delle Arti e del Patrimonio ha dato notizie in merito ai danni provocati al sito: «Sono andati distrutti circa 60 ettari, tra cui alcuni Moai». Anche il sindaco Pedro Edmunds ha parlato dei danni ai Moai, definendoli «irrecuperabili». Intervistato da un emittente locale, il primo cittadino crede che il rogo non sia stato un incidente: «A Rapa Nui tutti gli incendi sono causati da esseri umani». Inoltre ha aggiunto: «Il danno causato dalle fiamme non può essere annullato. La rottura di una pietra originale ed emblematica non può essere recuperata, non importa quanti milioni di euro o dollari vengano investiti per il suo restauro».

Le parole del direttore della comunità e le ripercussioni dei dati sui visitatori

Ariki Tepano, direttore della comunità Màu Henua responsabile dell’amministrazione si è espresso sull’incendio nell’Isola di Pasqua: «I Moai sono completamente bruciati». Il direttore ha aggiunto anche che «una carenza di volontari ha ostacolato la capacità dei funzionari di domare l’incendio».

Chissà se questo evento possa avere delle ripercussioni sul turismo nell’Isola di Pasqua, in calo a causa della pandemia di Covid-19. Prima della pandemia, l’Isola di Pasqua aveva un dato stupefacente riguardante al turismo, circa 160.000 visitatori all’anno, con quasi due voli al giorno, ma raggiungere quei numeri sembra un’utopia al momento. Oggi il sito sarà di nuovo chiuso ai visitatori per eseguire le dovute indagini e le osservazioni incaricate dal team del dipartimento di conservazione che verificheranno i danni causati dall’incendio.