Isola di Keswick, lotti in vendita: il paradiso tropicale costa quanto un’auto

Un’agenzia immobiliare australiana ha pubblicato un annuncio di vendita di diversi lotti su un’isola privata in mezzo alla Grande Barriera Corallina. Caratterizzata da spiagge assolate, vegetazione tropicale e panorami mozzafiato con vista sull’oceano, il sogno di molti di vivere in un paradiso terrestre potrebbe diventare realtà.

Isola di Keswick in vendita

Si tratta in particolare dell’isola privata di Keswick, nel Queensland tropicale. Il limbo di terra, che misura 530 ettari, sorge a sole 14 miglia nautiche in barca o 15 minuti in aereo al largo della costa di Mackay ed è in vendita a partire da 30 mila euro. Una cifra pari al costo di un’automobile. L’isola comprende più di 400 ettari di parco nazionale tutelato per preservare l’habitat naturale e solo una piccola parte è destinata ad abitazione.

L’annuncio riguarda una porzione di quest’ultima di 1974 metri quadrati, a soli 250 metri dalla spiaggia, su cui si può costruire il proprio rifugio paradisiaco. Chiunque sia interessato a comprare deve considerare che il lotto è vincolato al contratto di locazione di proprietà gestito dall’attuale sviluppatore dell’isola che detiene il contratto di locazione con il governo dello stato del Queensland.

Isola di Keswick in vendita: attesa per lo sviluppo delle infrastrutture

Già alla fine degli anni Novanta, l’isola di Keswick era stata interessata da una campagna di vendita di numerosi lotti che erano stati tutti ceduti. Un tempo si pensava infatti che il territorio stesse per diventare abitato e molto frequentato, motivo per cui nei primi anni Duemila in tanti si precipitarono a comprare un proprio appezzamento di terreno. Poi però non è successo e in pochi, nonostante l’attracco per le barche e la pista di atterraggio, si sono davvero trasferiti.

Oggi sono quindi messi di nuovo in vendita i lotti di coloro che non hanno il tempo di aspettare o che si sono stancati di attendere che lo sviluppatore sviluppi alcune infrastrutture primarie sull’isola, come un molo accessibile a tutti o una pista di atterraggio sicura. Un’attesa che ha tuttavia permesso di preservare il paradiso tropicale che è l’isola.