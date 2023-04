Isola d’Elba, ruba l’ambulanza per portare gli amici a ballare: denunciato

Incredibile quello che è successo all’Isola d’Elba, un vero e proprio episodio da film accaduto nella località di Porto Azzurro: un giovane ha rubato un’ambulanza della Pubblica Assistenza locale per poter andare in discoteca. Il ragazzo, ripreso da alcuni smartphone, avrebbe anche fatto salire a bordo alcuni amici per poi riportare il veicolo al suo posto.

Il furto dell’ambulanza all’Isola d’Elba e le testimonianze sui social

Nella notte tra domenica 23 aprile e lunedì 24 aprile, i medici della Pubblica Assistenza di Porto Azzurro hanno subito un furto ritrovandosi un’ambulanza in meno. Un giovane ragazzo ha rubato il veicolo per andare in discoteca con il veicolo, approfittando dei locali aperti e dell’imminente ponte. Il ragazzo, stando a quello raccontato dai soccorritori della Pubblica Assistenza al noto portale Fanpage.it, si è diretto dove le ambulanze erano parcheggiate ed è salito a bordo di un veicolo, partendo per fare il giro dei locali. Le immagini sono state riprese dai cellulari di altri automobilisti e poi diffuse sui social, divenendo virali in poche ore.

Le indagini delle forze dell’ordine

La vicenda è stata presa in considerazione dai carabinieri che avrebbero già individuato il giovane che ha preso in prestito l’ambulanza ai volontari della Pubblica Assistenza. Secondo le prime informazioni trapelate l’automobilista avrebbe portato il veicolo rubato a Capoliveri, località vicina a Porto Azzurro. Il giovane avrebbe fatto anche diverse «fermate» per far salire a bordo altri ragazzi e portarli con sé per il tour dei locali. «Sta imbarcando gente» conferma uno dei cittadini che ha filmato l’accaduto dalla sua auto. Sempre secondo Fanpage.it, il giovane avrebbe danneggiato il veicolo rigando una fiancata del mezzo, forse sfiorando un muro nel tentativo di parcheggiare. Le forze dell’ordine, attraverso indagini mirate, hanno individuato il colpevole e la stessa associazione ha posto denuncia ai carabinieri. Furto, danneggiamento e interruzione di pubblico servizio: queste sono le accuse per il ragazzo che si è reso protagonista dell’episodio all’Isola d’Elba.