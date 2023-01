Isola d’Elba, bimbo di 6 anni assalito dal cane degli amici di famiglia

Un bambino di 6 anni è stato azzannato al volto da un cane di grossa taglia mentre era in vacanza con i genitori all’Isola d’Elba. Le condizioni del bimbo inizialmente erano gravi ma poi una volta in ospedale sono risultate meno critiche del previsto.

Il bambino di 6 anni aggredito da un cane di grossa taglia all’Isola d’Elba

Un bambino di 6 anni di nazionalità tedesca era in vacanza con la propria famiglia all’Isola d’Elba. Il piccolo e i genitori erano in compagnia di alcuni amici, questi ultimi padroni di un cane di grossa taglia. Improvvisamente, mentre stava giocando con l’animale, il piccolo è stato azzannato al volto. Il bambino ha subito urlato per il dolore e i genitori si sono accorti di ciò che era successo. Subito sono stati chiamati i soccorsi per aiutare il piccolo e curarlo. Inizialmente le sue condizioni sembravano critiche ma poi dopo alcuni accertamenti sono sembrate meno gravi del previsto.

Il bambino è stato soccorso dai soccorritori del 118 che hanno poi dovuto richiedere l’intervento di un elisoccorso Pegaso. L’elicottero si è occupato di trasportare il bambino ferito dall’ssola d’Elba all’ospedale Meyer di Firenze in codice giallo. Il bimbo ha riportato alcune ferite al volto e alla fronte.

La denuncia dei genitori del piccolo

Al momento, non ci sono ancora notizie in merito a un’eventuale denuncia dei genitori del piccolo che è stato azzannato da un cane mentre era in vacanza all’isola d’Elba. Questo perché non è ancora chiara la dinamica dell’incidente. Infatti, non si comprende il motivo per il quale il cane ha attaccato il bambino.

Il piccolo stava giocando con l’animale domestico e può essere che durante il gioco abbia fatto qualcosa che abbia infastidito l’animale. Quest’ultimo avrebbe reagito in modo violento azzannando al volto il bambino che ora si trova in condizioni stabili.