Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria lancia una frecciatina a Belen: “Famosa grazie a me”

Dopo essersi scontrata con Jeremias e Gustavo nelle prime puntate dell’Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria ha lanciato una frecciatina verso un altro membro della famiglia Rodriguez: si tratta di Belen, con cui l’attuale opinionista del reality aveva condiviso l’esperienza da naufraga in Honduras nel 2008.

Vladimir Luxuria su Belen

Intervistata da Tv Mia, ha infatti dichiarato che “se lei è diventata quella che tutti conosciamo è grazie a me che ho tirato fuori la sua relazione con Rossano Rubicondi”. Come a prendersi una parte del merito del successo che ha poi riscosso la modella argentina nel nostro paese. “Da loro mi aspettavo la stessa grinta e invece entrambi non vedevano l’ora di abbandonare, che delusione”, ha continuato a proposito di padre e fratello.

Quanto ai naufraghi che invece le piacciono di questa edizione, ha citato Alessandro Iannoni (il figlio di Carmen Di Pietro) definendolo una vera rivelazione e Lory Del Santo “perché gioca senza mai sminuire nessuno”.

Vladimir Luxuria: “Nuovo programma con Nicola e Ilary”

Vladimir ha inoltre annunciato di star pensando di condurre un programma nuovo insieme a Nicola Savino e Ilary Blasi tanta è la sintonia con cui si trovano. “L’idea è quella di ricreare le atmosfere di Quelli della notte, il programma del 1985 di Renzo Arbore che fece la storia della televisione: un palcoscenico surreale, trasgressivo, ironico. Diciamo un po’ come me”, ha infatti spiegato. In effetti la loro complicità traspare ad ogni puntata, dove non mancano mai momenti di ilarità e battute che sono uno dei momenti più apprezzati dai telespettatori che commentano sui social.

La Luxuria ha così concluso, rimarcando l’ipotesi di ideare un nuovo format: “Le sfumature dell’Isola le ho vissute tutte, manca solo la conduzione ma io non voglio prendere il posto di nessuno perché Ilary è bravissima. Voglio invece dedicarmi a un programma davvero innovativo, che prenda spunto dalle idee geniali di Arbore”.