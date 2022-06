Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria contro Lory: “Hai una doppia faccia”

Finita nel mirino di tutti i naufraghi, durante la puntata di lunedì 6 giugno 2022 Lory Del Santo è stata attaccata anche da Vladimir Luxuria. L’opinionista l’ha in particolare accusata di avere una doppia faccia e di riferire a ciascun isolano pettegolezzi sugli altri.

Vladimir Luxuria contro Lory Del Santo

Queste le parole pronunciate prima che Ilary rendesse noto l’esito del televoto e la naufraga dovesse abbandonare la Palapa: “Cara Lory, ho conosciuto persone con il doppio mento, le doppie punte, ma esistono anche persone con una doppia faccia. Sei Lory Bifronte. Puoi dire quello che vuoi, ma noi li vediamo i day time e vediamo che vai a parlare con uno e con un altro”.

Si tratta delle stesse accuse, smentite dalla showgirl, che da settimane la maggior parte dei concorrenti continua a muoverle. Primo fra tutti Edoardo, che durante la diretta ha ribadito il suo punto di vista: “Il ruolo di Lory è quello di andare a parlare male di ogni persona. A me viene senza telecamere, mi abbraccia, dice che sono il suo preferito e che sono il sole dell’Isola”. E ancora: “Lory è la donna più bugiarda che io abbia mai conosciuto nella mia vita. Qua c’è gente che gioca sporco, nutrono Gennaro perché lui vinca le prove. L’unico che salvo è Marco che vorrebbe stare nella nostra parte ma sa di dover difendere la sua fidanzata”.

La replica di Lory Del Santo

Stanca di essere criticata, la diretta interessata ha deciso di prendere la parola per difendersi: “Loro sono in sette, sono un cerchio, se lo sono inventato e se lo dicono tra loro. Vogliono battere su quel punto ed è lì che mi vogliono ferire, ma la verità uscirà”. La showgirl ha però perso sia il televoto settimanale che quello flash contro Pamela Petrarolo e ha dovuto fare rientro in Italia.