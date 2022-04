Isola dei Famosi, tre nuovi concorrenti in arrivo: chi sono

Dopo la notizia del prolungamento fino a giugno, l’Isola dei Famosi sarebbe pronta a dare il benvenuto a tre nuovi concorrenti: l’allungamento del programma di cinque puntate, dettato dai buoni ascolti che sta avendo nonché dalla cancellazione di Emigratis, avrebbe infatti spinto la produzione a decidere di allargare il cast e far volare in Honduras nuovi volti.

Nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi

A lanciare l’indiscrezione è stato Tv Blog, spiegando che, come accaduto per il Grande Fratello Vip, per far proseguire la trasmissione fino al 27 giugno con un buon numero di naufraghi saranno necessari nuovi ingressi. Ha dunque dato conto dei presunti nomi presenti sull’agenda della produzione che sarebbero pronti ad intraprendere la loro avventura a Cayo Cochinos (per il momento si tratta quindi di indiscrezioni e non di notizie confermate).

Nuovi concorrenti all’Isola dei Famosi: chi sono

Il primo sarebbe quello di Fabrizia Santarelli, conosciuta dal pubblico Mediaset per essere la “bona sorte” della nuova edizione di Avanti un altro, il preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Modella pugliese di 28 anni, ha partecipato a Miss Italia nel 2011 e la sua passione per la moda e le sfilate l’ha portata ad esibirsi in passerella ed in servizi fotografici.

Il secondo nome papabile lanciato da Tv Blog è quello di Mercedesz Henger. Per la modella e attrice figlia di Eva Heger, con la quale ha recitato in alcuni film tra cui Gangs of New York, Bastardi e Torno a vivere da solo, si tratterebbe della seconda esperienza in Honduras. La ventinovenne, spesso presente nei salotti di Barbara D’Urso, partecipò infatti al programma nel 2016.

La terza celebrità che potrebbe entrare nel cast dell’Isola dei Famosi 2022 è infine Maria Laura De Vitis, una delle Pupe dell’edizione de La Pupa e il secchione show ancora in corso. Modella emiliana di 23 anni nonché ex fidanzata di Paolo Brosio, è stata Miss Universo Emilia Romagna nel 2019 e ha partecipato a Miss Mondo. Ha inoltre preso parte ad altri programmi televisivi tra cui Ciao Darwin, Appuntamento a prima vista e Live non è la D’Urso.