Anticipazioni Isola dei Famosi stasera su Canale 5: scontri accesi tra i naufraghi e new entry in arrivo

È tutto pronto per la dodicesima puntata de L’Isola dei Famosi, in onda questa sera, venerdì 29 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5. Ilary Blasi e i suoi opinionisti, Nicola Savino e Vladimir Luxuria, si collegheranno in diretta con la Palapa e i concorrenti rimasti in gara per ficcare un po’ il naso nelle dinamiche del gruppo e cercare di capire qualcosa in più sui litigi che, nell’ultima settimana, hanno reso l’atmosfera decisamente meno rilassata del normale.

L’Isola dei Famosi: cosa sapere sul programma in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

L’Isola dei Famosi: chi sono i naufraghi superstiti

Al momento, il cast del reality risulta formato da Blind, Guendalina ed Edoardo Tavassi, Ilona Staller, Nick Luciani, Estefania Bernal, Roger Balduino, Licia Nunez, Clemente Russo, Laura Maddaloni, Marco Senise, Nicolas Vaporidis, Lory Del Santo, Carmen Di Pietro, Marco Cucolo e Alessandro Iannoni.

L’Isola dei Famosi: dalle discussioni dei Tavassi alle tensioni tra Carmen Di Pietro e il figlio

Buona parte della serata sarà dedicata alle tensioni che, da qualche tempo, appesantiscono il clima sull’isola. A partire dalle discussioni che vedono protagonisti i Tavassi: da un lato Edoardo che, dopo aver superato la nomination contro Ilona Staller (sbarcata su Playa Sgamada), continua a non trovare un punto d’incontro con il rapper Blind, dall’altro Guendalina, di recente al centro di una furiosa lite con Laura Maddaloni e Clemente Russo. Accusata dalla judoka di non aver diviso con gli altri un cocco e di essersene accaparrata la porzione più grossa, l’ex gieffina si è lasciata prendere dalla rabbia e tra le due si è quasi sfiorata la rissa. La tregua sembra lontana e, molto probabilmente, nel corso della diretta di stasera, Blasi le metterà a confronto per provare a farle chiarire. Infine, proseguono i bisticci tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. Tra stanchezza psicologica e fame, il ragazzo reclama un po’ di indipendenza da una madre che continua a percepire come troppo autoritaria e apprensiva. Un bisogno che, spesso, ha portato le due parti a non capirsi.

La decisione di Guendalina scatena una forte lite con Clemente e Laura che abbandonano i buoni propositi di pace per affrontare la Naufraga, senza riuscire a farle cambiare idea. Che ripercussioni avrà l’ennesima discussione sul gruppo? #Isola pic.twitter.com/cpuEgDWUM8 — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 27, 2022

L’Isola dei Famosi: new entry in arrivo?

Secondo le anticipazioni che circolano sul web, saranno tre le new entry in arrivo a Cayo Cochino. Una, già confermata anche dai canali social del programma, è Mercedesz Henger, figlia dell’ex pornostar Eva e volto noto agli aficionados dell’Isola, in quanto concorrente nel lontano 2016. La modella e influencer, presentatasi nella scorsa puntata con una clip, avrebbe un obiettivo preciso: conquistare il cuore di uno dei naufraghi. Quanto alle altre due, non ci sono ancora notizie ufficiali ma pare possa trattarsi di Fabrizia Santarelli, la ‘bona sorte’ di Avanti un altro e Maria Laura De Vitiis, ex concorrente de La Pupa e il Secchione ed ex fidanzata di Paolo Brosio.

L’Isola dei Famosi: chi è in nomination e rischia l’eliminazione

Tra i momenti clou della puntata, ci sarà sicuramente quello dedicato alla nomination e ai naufraghi a rischio eliminazione. A contendersi la permanenza nel programma ci saranno Edoardo e Guendalina Tavassi, Licia Nunez e Marco Cucolo che, in modi diversi, hanno vissuto giorni parecchio complicati. Stando ai pronostici, quelli meno a rischio sembrerebbero proprio i due fratelli, amati dal pubblico e protagonisti di scontri e siparietti comici ma, fino al verdetto finale, nulla è certo e qualsiasi previsione può essere ribaltata.

L’Isola dei Famosi: dove guardare il reality

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, L’Isola dei Famosi è disponibile anche in diretta streaming e on demand sull’app e sul sito di Mediaset Infinity.