Anticipazioni Isola dei Famosi, stasera su Canale 5: si sciolgono le tribù, eliminazione a sorpresa

Tra furti di cocchi, scontri che giorno per giorno rischiano sempre più di degenerare, attacchi di fame e leader messi in dubbio, l’avventura dei naufraghi de L’Isola dei Famosi prosegue con la decima puntata del reality, in onda stasera, venerdì 22 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5. Affiancata da Vladimir Luxuria e Nicola Savino, Ilary Blasi si collegherà con la Palapa per aggiornarsi (e per aggiornare i telespettatori) sugli ultimi sviluppi delle dinamiche tra i concorrenti e per comunicare loro una notizia che, ancora una volta, scombinerà le carte in tavola.

L’Isola dei Famosi: cosa sapere sulla decima puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

L’Isola dei Famosi: chi sono i superstiti rimasti ancora in gara

Dopo squalifiche, eliminazioni e abbandoni, al momento il cast della trasmissione comprende Guendalina ed Edoardo Tavassi, Gustavo Rodriguez, Blind, Estefania Bernal, Roger Balduino, Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise, Licia Nunez, Clemente Russo, Laura Maddaloni, Nicolas Vaporidis, Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, Lory Del Santo e Marco Cucolo.

L’Isola dei Famosi: la fine delle tribù e un eliminato a sorpresa

L’annuncio che cambierà nuovamente le regole non è altro che lo scioglimento delle tribù dei Tiburon e dei Cucaracha. Da stasera, infatti, i naufraghi combatteranno l’uno contro l’altro per arrivare a conquistare la vittoria finale. Ma non tutti potranno partecipare al duello: un’eliminazione a sorpresa, infatti, porterà un membro del gruppo a spostarsi su Playa Sgamada assieme a uno dei cinque nominati della settimana, Ilona Staller, Nick Luciani, Marco Senise e la coppia formata da Roger Balduino ed Estefania Bernal. E proprio lì ci sarà un’eliminazione definitiva che costringerà il malcapitato di turno ad abbandonare Cayo Cochinos e a tornare in Italia. Spazio, poi, all’ex showgirl Di Pietro, che sarà protagonista di una prova sulla lingua italiana che potrebbe permetterle di offrire un premio culinario al figlio Alessandro, e alle nuove nomination coordinate da Alvin.

L’Isola dei Famosi: la decisione di Jeremias Rodriguez e la rivincita di Lory Del Santo e Marco Cucolo

Dopo aver perso al televoto e aver lasciato la Palapa, Jeremias Rodriguez ha deciso di mollare tutto e rientrare a casa dalla compagna Deborah. Nel corso della scorsa puntata, ha spiegato i motivi che lo hanno spinto a prendere una decisione così drastica ma il pubblico non avrà modo di accoglierlo in studio: essendosi ritirato, per regolamento, non potrà essere né ospitato né intervistato dalla conduttrice. Al contrario, Marco Cucolo e Lory Del Santo sono tornati a gareggiare alla pari degli altri, approdando nuovamente su Playa Accoppiada.

L’Isola dei Famosi: dove guardare il reality

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, L’Isola dei Famosi è disponibile in diretta streaming e on demand su Mediaset Infinity.