Anticipazioni Isola dei Famosi stasera su Canale5: liti tra i naufraghi per il cibo

Prosegue l’avventura dei naufraghi de L’Isola dei Famosi in onda questa sera, lunedì 4 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5. Come di consueto, Ilary Blasi si collegherà in diretta con l’Honduras per ficcare il naso nelle dinamiche del gruppo e aggiornare il pubblico sulle novità della settimana, tra malumori causati dalla fame, nuove alleanze e scontri sempre più accesi. Non mancheranno, ovviamente, le prove fisiche per eleggere il leader e assegnare le ricompense e le sorprese: chiamati a fare le nomination della settimana, i vip avranno modo di scambiare quattro chiacchiere con amici e familiari rimasti in Italia a fare il tifo per loro.

L’Isola dei Famosi: cosa sapere sulla quinta puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

L’Isola dei Famosi: i concorrenti

A giocarsi la vittoria del reality, quest’anno, sono sei coppie e dieci naufraghi in solitaria che, di puntata in puntata, sono stati automaticamente accoppiati fra loro: Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Lory Del Santo e Marco Cucolo, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Ilona Staller e Roger Balduino, Blind e Roberta Morise, Nicolas Vaporidis e Estefania Bernal, Guendalina ed Edoardo Tavassi. Chi, invece, eliminato da Playa Accoppiada è arrivato su Playa Sgamada gareggia da solo: si tratta di Marco Melandri, Jovana Djordjevic, Floriana Secondi, Clemente Russo, Laura Maddaloni e, fino alla scorsa puntata, Antonio Zequila, il primo eliminato dell’edizione. Ancora avvolta dal mistero, invece, l’entrata in gioco di Nick Luciani e Silvano Michetti, membri della storica band de I Cugini di Campagna e da tempo in attesa di aggregarsi al gruppo.

L’Isola dei Famosi: gli opinionisti

Ad affiancare Blasi con il loro occhio clinico e i loro commenti carichi di humor l’ex deputata Vladimir Luxuria e lo speaker radiofonico e conduttore tivù Nicola Savino.

L’Isola dei Famosi: tutte le anticipazioni sulla serata

Secondo quanto trapelato dalle poche anticipazioni in giro sul web, la puntata sarà focalizzata sulle liti che, ormai da settimane, animano le giornate dei naufraghi di Playa Accoppiada. Una manciata di riso crudo e qualche pezzo di cocco sembrano non bastare più: lo sa bene Jeremias Rodriguez che continua ad alimentare lo scontro con Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro. L’oggetto dell’alterco, stavolta, sarebbe un furto: il fratello di Belén avrebbe accusato la showgirl e il figlio di non dividere equamente le razioni per accaparrarsi più cibo del dovuto. La discussione non si è fermata ai due contendenti e si è allargata a macchia d’olio, coinvolgendo anche il cantante Blind, Estefania Bernal, Roberta Morise e Roger Balduino, tutti contro Di Pietro. Blasi, nel corso della serata, avrà modo di chiedere ai diretti interessati chiarimenti in merito alla vicenda e tenterà di convincerli a firmare una tregua.

Spazio, poi, alle new entry: i Fratelli Tavassi sono sbarcati a Cayo Cochinos ormai da qualche giorno e, seppur ben integrati, hanno ammesso di sentirsi ancora abbastanza disorientati. Si parlerà, naturalmente, anche della situazione su Playa Sgamada dove c’è un clima decisamente più tranquillo: dopo aver perso al televoto, Clemente Russo e Laura Maddaloni hanno iniziato il loro percorso come concorrenti singoli e, nonostante la stanchezza e i crampi allo stomaco, i concorrenti sembrano aver reagito bene al loro arrivo, mantenendo l’armonia che regna tra loro ormai da settimane. Infine, il momento clou della diretta sarà la nomination: a contendersi la permanenza nel reality saranno Lory Del Santo e Marco Cucolo, Blind e Roberta Morise e Jeremias e Gustavo Rodriguez. Spetterà al pubblico a casa e al televoto decidere chi dovrà lasciare la Palapa e chi, invece, potrà proseguire la corsa verso il podio.

L’Isola dei Famosi: dove guardare la trasmissione

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, L’Isola dei Famosi è disponibile anche in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Mediaset Play e Mediaset Infinity.