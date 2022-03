Isola dei Famosi, anticipazioni di stasera 28 marzo 2022: nuovi concorrenti, possibili eliminazioni, polemiche

Nuovo appuntamento con L’Isola dei Famosi in onda questa sera, lunedì 28 marzo 2022, alle 21.25 su Canale 5. Affiancata da Alvin, Ilary Blasi si collegherà con l’Honduras per sondare le dinamiche del gruppo e capirne il sentiment. Quel che è certo è che non sono stati giorni semplici: tra i litigi e la fame che inizia a farsi sentire in maniera decisamente più insistente, anche il forte maltempo ha fatto la sua parte, rendendo complicato il soggiorno dei naufraghi a Cayo Cochinos.

L’Isola dei Famosi 2022: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

L’Isola dei Famosi: chi sono i concorrenti

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi si è aperta con una grossa novità: per la prima volta in assoluto, il cast è diviso tra sei coppie e dieci naufraghi in solitaria. Si tratta dell’ex gieffina Guendalina Tavassi e del fratello Edoardo, dell’ex pugile Clemente Russo e della moglie Laura Maddaloni, della showgirl Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro Iannoni, del fratello e del padre di Belén Rodriguez, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Silvano Michetti e Nick Luciani, due dei membri de I Cugini di Campagna, la showgirl Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, l’attore Antonio Zequila, la pornodiva Ilona Staller, il cantante Blind, la conduttrice Roberta Morise, l’ex gieffina Floriana Secondi, il campione di motociclismo Marco Melandri, i modelli Roger Balduino, Estefania Bernal e Jovana Djordjevic e l’attore Nicolas Vaporidis.

L’Isola dei Famosi: chi sono gli opinionisti

Due gli opinionisti d’eccezione chiamati a monitorare la situazione e commentare il percorso dei concorrenti: da un lato il conduttore tivù e speaker radiofonico Nicola Savino, dall’altro l’ex deputata Vladimir Luxuria.

L’Isola dei Famosi 2022: anticipazioni della puntata tra polemiche e possibili eliminazioni

Nella scorsa puntata, tre nuovi naufraghi sono arrivata a Playa Accopiada: il rapper Blind, la presentatrice Roberta Morise e l’influecer Patrizia Bonetti. Solo due di loro sono rimasti: il televoto flash ha salvato il cantante, la prova del fuoco, invece, Morise. I due sono entrati ufficialmente nel reality e, d’ora in avanti, giocheranno in coppia. Temporaneamente fuori gara, Bonetti si è spostata su Playa Sgamada, dove ha trovato gli altri eliminati delle puntate passate: Ilona Staller, Marco Melandri, Jovana Djojevic e Roger Balduino. Chi li raggiungerà? Tutto dipende dall’eliminazione di stasera: a giocarsi la permanenza nel programma sono Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni e Antonio Zequila e Floriana Secondi. I primi sono stati attaccati per gli atteggiamenti poco chiari di Di Pietro, i secondi invece hanno ricevuto il ‘bacio di Giuda’ dagli eliminati.

Ma non finisce qui. A ravvivare l’atmosfera dovrebbero arrivare altri vip: i fratelli Tavassi e Luciani e Michetti de I Cugini di Campagna. Infine, spazio alla forte lite tra Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis. La prima ha accusato l’attore di essere un privilegiato: nella permanenza in albergo pregressa all’inizio del gioco, il romano avrebbe tenuto con sé il telefono, andando contro le regole. Blasi ha richiesto un controllo dei bagagli da parte della produzione ma i due sembrano ormai già ai ferri corti: Vaporidis avrebbe dichiarato di andar via se le accuse ricevute fossero veritiere. Una provocazione che non ha lasciato a mezz’aria: nel caso in cui, invece, fossero solo illazioni, ha proposto che ad abbandonare tutto sia l’ex gieffina, che ha accettato. Come si risolverà questo gate? Basta sintonizzarsi su Canale 5 per scoprirlo.

L’Isola dei Famosi: dove vedere il reality

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, L’Isola dei Famosi è disponibile anche sull’app e sul sito web di Mediaset Play e Mediaset Infinity.