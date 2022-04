Anticipazioni Isola dei Famosi, stasera su Canale 5: liti e coppie scoppiate

Ilary Blasi torna su Canale 5 con una nuova puntata de L’Isola dei Famosi, in onda questa sera, lunedì 11 aprile 2022, a partire dalle 21.25. Tra nubifragi, invasioni di granchi e scontri accesi, la permanenza dei naufraghi in Honduras si fa sempre più complicata e resistere senza scoraggiarsi o perdere le staffe diventa un’impresa ardua.

L’Isola dei Famosi: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5

L’Isola dei Famosi: i concorrenti

Tra eliminazioni e rimescolamenti, tra Playa Accoppiada e Playa Sgamada, sono diciotto i concorrenti rimasti in gara: Nicolas Vaporidis, Estefania Bernal, Lory Del Santo, Guendalina Tavassi, Edoardo Tavassi, Ilona Staller, Carmen Di Pietro, Alessandro Iannoni, Roger Balduino, Clemente Russo, Marco Cucolo, Floriana Secondi, Laura Maddaloni, Blind, Jovana Djordjevic, Nick Luciani, Jeremias e Gustavo Rodriguez.

L’Isola dei Famosi: gli opinionisti

A commentare le dinamiche e le prove leader, invece, ci pensano gli opinionisti che, come ogni anno, si occupano di seguire il percorso dei vip a Cayo Cochinos. Per quest’edizione, l’arduo compito spetta al conduttore Nicola Savino e all’ex deputata Vladimir Luxuria.

L’Isola dei Famosi: tutte le anticipazioni sulla puntata

Quella di stasera, a giudicare dalle anticipazioni, sarà una serata di svolta. Come annunciato da Ilary Blasi alla fine della scorsa puntata, non esisteranno più le coppie e tutti gareggeranno contro tutti. I naufraghi, dunque, diranno addio a Playa Accoppiada e questa novità rimescolerà le carte in tavola, mettendo nuovamente alla prova gli equilibri del gruppo. Tra gli argomenti che la conduttrice discuterà, senza dubbio, con gli isolani spicca la lite tra Gustavo e Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. L’attore di Notte prima degli esami è stato più volte accusato dai due di essere troppo polemico e poco accomodante, finendo per essere isolato da tutti.

Ma gli alterchi non finiscono qui. Altro punto che verrà sicuramente toccato nel corso della diretta sono le accuse che il padre e il fratello di Belén Rodriguez hanno rivolto a Ilona Staller, tacciandola di falsità e dipingendola come totalmente disinteressata a dare una mano nelle attività di pesca e preparazione del fuoco. L’ex pornostar non si è lasciata mettere i piedi in testa, sostenendo di non essere affatto poco collaborativa e di aver sempre fatto il suo senza volersi mostrare eccessivamente alle telecamere solo per fare bella figura col pubblico. Infine, occhi puntati sul momento clou della nomination: dopo la squalifica di Silvano Michetti per aver bestemmiato, il suo ex partner Nick Luciani è rimasto in gara e, approdato su Playa Sgamada assieme a Lory Del Santo e Marco Cucolo, sconfitti al televoto e diventati concorrenti in solitaria, è stato accoppiato a Blind, rimasto solo dopo l’eliminazione di Roberta Morise. A giocarsi, adesso, la permanenza nel reality saranno, invece, altre due coppie: da un lato Ilona Staller e Nicolas Vaporidis, nominati dalla squadra, dall’altro Floriana Secondi e Clemente Russo, nominati dai leader. Chi la spunterà? Basta sintonizzarsi su Canale 5 per scoprirlo.

L’Isola dei Famosi: dove guardare la trasmissione

Accanto al canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, il reality è disponibile in diretta streaming e on demand su sito e app di Mediaset Play e Mediaset Infinity.