Anticipazioni Isola dei Famosi, stasera su Canale 5: espulso Michetti, bufera su Staller

È tutto pronto per una nuova puntata de L’Isola dei Famosi in onda questa sera, giovedì 7 aprile 2022 alle 21.25 su Canale 5. Continua la convivenza forzata sulle due isole, Playa Accoppiada e Playa Sgamada, e continuano gli attriti tra i concorrenti, sfiancati dalla stanchezza e dai morsi della fame. Nel frattempo, le new entry provano a ravvivare l’atmosfera e, tra i veterani, iniziano a consolidarsi nuove alleanze e le prime storie d’amore.

L’Isola dei Famosi: cosa sapere sulla puntata in onda questa sera su Canale 5 alle 21.25

L’Isola dei Famosi: i concorrenti

Tra eliminazioni e rimescolamenti, tutti i naufraghi di Playa Accoppiada si sono ritrovati distribuiti in coppie: Guendalina ed Edoardo Tavassi, Nicolas Vaporidis ed Estefania Bernal, Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni, Ilona Staller e Roger Balduino, Jeremias e Gustavo Rodriguez, Lory Del Santo e Marco Cucolo e Floriana Secondi e Clemente Russo, appena rientrati. Al contrario, chi è finito su Playa Sgamada ha iniziato a giocare in solitaria: Roberta Morise, Blind, Jovana Djordjevic e Laura Maddaloni. Due, fino a ora, gli eliminati ufficiali, Antonio Zequila e Marco Melandri, mentre la nuova coppia, quella dei Cugini di Campagna Nick Luciani e Silvano Michetti, entrati in gioco nella puntata di lunedì 4 aprile, è già scoppiata: il secondo, infatti, a causa di una bestemmia, è stato squalificato.

L’Isola dei Famosi: gli opinionisti

Quest’anno la conduttrice Ilary Blasi ha voluto accanto a sé due opinionisti d’eccezione che, con leggerezza e humor, si occupano di commentare le dinamiche tra i vip: da un lato, l’ex deputata Vladimir Luxuria e, dall’altro, il conduttore tivù e speaker di Radio Deejay Nicola Savino.

L’Isola dei Famosi: tutte le anticipazioni sulla serata

Secondo le anticipazioni che girano sul web, il menù degli argomenti che si toccheranno nel corso della diretta è particolarmente ricco. Ovviamente, tra i temi cardine della serata, ci sarà il ‘bestemmia – gate’ che ha coinvolto Silvano Michetti, storico membro de I Cugini di Campagna. Sugli account ufficiali del reality, nelle scorse ore, è stato ufficialmente comunicato che il musicista non fa più parte del cast a causa della frase blasfema pronunciata non appena messo piede sull’isola. Blasi discuterà brevemente della vicenda e, soprattutto, aggiornerà il pubblico sulla situazione di Luciani, desideroso di capire se gareggerà da solo o verrà eliminato per riflesso.

Isola dei famosi: espulso Silvano dei 'Cugini di campagna' per espressione blasfema. pic.twitter.com/jyFo1k1aC5 — QuiMediaset (@QuiMediaset_it) April 6, 2022

Spazio, poi, al gossip con le ultime novità sul flirt tra i modelli Estefania Bernal e Roger Balduino e sulla ‘rivolta’ dei naufraghi contro la showgirl Del Santo, accusata di essere falsa e di mettere zizzania nel gruppo, e dell’acceso scontro tra Ilona Staller, Blind, Roberta Morise e Gustavo Rodriguez. Infine, immancabile il momento clou della nomination: le due coppie in ballo sono quella di Ilona Staller e Roger Balduino, nominati dai leader, e Lory Del Santo e Marco Cucolo, nominati dai vip. I sondaggi, fino a ora mostrano un testa a testa: sarà complicato determinare chi continuerà la corsa verso la vittoria a Cayo Cochino e chi, invece, si trasferirà su Playa Sgamada, pronto a mettersi in discussione da solo e senza l’appoggio del partner.

L’Isola dei Famosi: dove guardare il reality

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, L’Isola dei Famosi è disponibile in diretta streaming e on demand sul sito e sull’app di Mediaset Play e Mediaset Infinity.