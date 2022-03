Isola dei Famosi 2022, anticipazioni terza puntata stasera 31 marzo 2022: Floriana lascerà il gioco?

Quarto appuntamento con L’Isola dei Famosi, in onda questa sera, giovedì 31 marzo 2022, alle 21.25 su Canale 5. Il soggiorno dei naufraghi tra Cayo Cochinos e Playa Sgamada diventa, giorno dopo giorno, sempre più complicato: la fame aumenta, sopravvivere con un pugno di riso al giorno mette a dura prova la resistenza di tutti e le tensioni dividono il gruppo, appesantendo l’atmosfera e rendendo la convivenza un’impresa quasi impossibile. E mentre iniziano lentamente a sedimentarsi alleanze e nuove amicizie, alcuni concorrenti finiscono per allontanarsi dalle dinamiche comuni, spesso non per loro volontà.

L’Isola dei Famosi: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

L’Isola dei Famosi: chi sono i concorrenti

Per la prima volta nella storia del programma, il cast della nuova edizione de L’Isola dei Famosi, sempre condotta da Ilary Blasi, è composto da sei coppie e dieci naufraghi in solitaria. Si tratta dell’ex pugile Clemente Russo e della moglie Laura Maddaloni, della showgirl Carmen Di Pietro e del figlio Alessandro Iannoni, del fratello e del padre di Belén Rodriguez, Jeremias e Gustavo Rodriguez, della showgirl Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, dell’attore Antonio Zequila, della pornodiva Ilona Staller, del cantante Blind, dell’ex gieffina Floriana Secondi, della conduttrice Roberta Morise, dell’ex motociclista Marco Melandri, dei modelli Estefania Bernal, Roger Balduino e Jovana Djordjevic e dell’attore Nicolas Vaporidis. Ancora avvolti nel mistero, invece, gli ingressi dei fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi e di Nick Luciani e Silvano Michetti, membri de I Cugini di Campagna, da una settimana in attesa di aggregarsi alla comitiva. Mentre i primi, a giudicare dalle indiscrezioni, potrebbero entrare ufficialmente stasera, sui secondi non è stata diffusa ancora nessuna notizia.

L’Isola dei Famosi: chi sono gli opinionisti

Ad affiancare Blasi con commenti al vetriolo e battute ironiche, due opinionisti d’eccezione: l’ex deputata Vladimir Luxuria e il conduttore e speaker radiofonico Nicola Savino.

L’Isola dei Famosi: tutte le anticipazioni sulla puntata

Al centro della puntata di questa sera, la combattuta nomination tra Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro e Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni. Sarà il pubblico da casa, attraverso il televoto, a decidere chi dovrà abbandonare la Palapa. Ma non è tutto. Una seconda nomination attende i superstiti di Playa Sgamada: uno tra Antonio Zequila, Jovana Djordjevic e Floriana Secondi, infatti, sarà costretto a fare le valigie e ritornare a casa. Nel frattempo, Di Pietro continua a essere il bersaglio della comitiva: i compagni, infatti, sembrano sempre più insofferenti nei confronti dei suoi atteggiamenti e tendono a isolarla.

Così come accesi sono gli scontri tra la judoka Maddaloni e Vaporidis: la sportiva, infatti, non riesce proprio a mandare giù il comportamento arrogante dell’attore. Di questi e di altri alterchi, Blasi discuterà coi concorrenti, tentando di capire come e perché siano degenerati fino a tal punto. Spazio, infine, ai primi accenni a eventuali defezioni: dopo Floriana Secondi, che ha riflettuto più volte sulla possibilità di andare via e lasciare il gioco, anche Jeremias Rodriguez pare aver pensato di mollare tutto perché stufo che al pubblico non arrivi la verità, facendo intendere tra le righe che il programma non mostri esattamente tutto quello che succede al di là della diretta. Per scoprire se ritornerà sui suoi passi o metterà un punto alla sua avventura, basta sintonizzarsi su Canale 5.

L’Isola dei Famosi: dove vedere il reality

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e sul 105 di Sky, L’Isola dei Famosi è disponibile anche in diretta streaming e on demand su Mediaset Play e Mediaset Infinity.