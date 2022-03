Isola dei Famosi, anticipazioni 24 marzo: concorrenti, opinionisti, cosa succederà nella seconda puntata del reality

Dopo i buoni risultati della prima puntata, L’Isola dei Famosi ritorna con un nuovo appuntamento, in onda stasera, giovedì 24 marzo 2022 alle 21.20 su Canale 5. Prodotto da Banijay Italia e condotto da Ilary Blasi, il reality mette alla prova celebrità del mondo dello sport, della televisione e della moda con una sfida decisamente complicata: sopravvivere a un lungo soggiorno in Honduras senza comfort né computer o cellulare, procurandosi il cibo direttamente dalla natura circostante, dormendo in capanne improvvisate, dedicandosi alla pesca e cercando in tutti i modi di prendere confidenza con una location decisamente poco accogliente. L’obiettivo è uno solo: resistere fino alla fine e vincere il montepremi finale di 100 mila euro, da devolvere per metà in beneficenza.

L’Isola dei Famosi: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.20

L’Isola dei Famosi: chi sono i concorrenti

Per la prima volta nella storia del reality, il cast è composto da sei coppie e dieci naufraghi singoli. Si tratta di Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni, l’ex gieffina Guendalina Tavassi e il fratello Edoardo, l’ex pugile Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Gustavo e Jeremias, padre e fratello di Belén Rodriguez , Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, Silvano Michetti e Nick Luciani direttamente dai Cugini di Campagna, il cantante Blind, l’attore Antonio Zequila, la pornostar Ilona Staller, l’ex gieffina Floriana Secondi, la conduttrice Roberta Morise, l’attore Nicolas Vaporidis, le modelle Estefania Bernal e Jovana Djordjevic, l’indossatore brasiliano Roger Balduino e il campione di motoclismo Marco Melandri.

L’Isola dei Famosi: chi sono gli opinionisti

A commentare le disavventure dei naufraghi direttamente dallo studio saranno due opinionisti d’eccezione: l’ex deputata Vladimir Luxuria e il conduttore e speaker radiofonico Nicola Savino.

L’Isola dei Famosi: tutte le anticipazioni sulla seconda serata

Dopo l’approdo dei vip a Cayo Cocino, accolti da Alvin, inviato per la quarta volta, e la formazione dei tandem, proseguono gli sbarchi dei concorrenti che comporranno il cast di quest’edizione con tre nuovi ingressi (pare si tratti di Morise, dei fratelli Tavassi e dei due Cugini di Campagna). Nel frattempo, i primi arrivati iniziano ad acclimatarsi alle spiagge dell’Honduras e i leader (Jeremias Rodriguez e il padre, vincitori della prova immunità) ricevono le regole sulla gestione del fuoco, da accendere per una sola volta al giorno e per un periodo limitato.

Ovviamente, non sono mancati gli scontri: mentre la coppia composta da Di Pietro e dal figlio sembra isolarsi sempre di più, Floriana Secondi ed Estefania Bernal hanno discusso sulla distribuzione di compiti e mansioni. Ma non è tutto. Continua anche il soggiorno di Roger Balduino e Jovana Djordevic su Playa Sgamada alla ricerca di viveri e utensili per costruirsi un alloggio sicuro. I due, ufficialmente eliminati con un televoto flash, continuano formalmente a gareggiare per la vittoria all’insaputa del resto del gruppo. Di questo e altro si discuterà nel corso della seconda serata, che dirotterà tutta l’attenzione del pubblico sul momento clou dell’eliminazione. A giocarsi la permanenza in gara sono tre coppie: Antonio Zequila e Floriana Secondi, Ilona Staller e Marco Melandri e Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni.

L’Isola dei Famosi: dove guardare la seconda puntata

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, L’Isola dei Famosi è disponibile anche in streaming e on demand su Mediaset Infinity e Mediaset Play