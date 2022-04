Anticipazioni Isola dei Famosi stasera su Canale 5: nuovi equilibri tra squadre e le accuse di Floriana Secondi

Tra prove al cardiopalma, sfide di sopravvivenza e scontri, i naufraghi proseguono la loro avventura. E, come ogni settimana, tornano su Canale 5 con un nuovo appuntamento de L’Isola dei Famosi, in onda questa sera, giovedì 14 aprile 2022 a partire dalle 21.25. La conduttrice, Ilary Blasi, si collegherà con la Palapa per farsi aggiornare sulle ultime dinamiche, provando a sciogliere le più intricate e a mettere pace tra i litiganti. Ad affiancarla, due opinionisti d’eccezione: l’ex deputata Vladimir Luxuria e il presentatore radio e tivù Nicola Savino.

L’Isola dei Famosi: cosa sapere sulla puntata in onda stasera su Canale 5 alle 21.25

L’Isola dei Famosi: inizia la battaglia Cucaracha versus Tiburon

Come già spiegato da Blasi nella scorsa puntata, il reality è pronto per una rivoluzione. Nulla sarà come prima, le coppie di Playa Accoppiada sono solo un ricordo e, a sostituirle, ci hanno già pensato due nuove squadre di concorrenti: da un lato la tribù dei Cucaracha, dall’altro quella dei Tiburon. Della prima fanno parte Jeremias Rodriguez, Ilona Staller, Alessandro Iannoni, Edoardo Tavassi, Licia Nunez (una delle new entry), Blind, Roger Balduino ed Estefania Bernal. Della seconda, invece, Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro, Gustavo Rodriguez, Nicolas Vaporidis, Jovana Djordjevic, Laura Maddaloni, Nick Luciani e Marco Senise, seconda new entry.

Da questo momento in poi, il gioco si fa ancora più duro: tutti saranno contro tutti, ciascun vip dovrà pensare a se stesso e, davanti alla nomination, saranno costretti ad affrontare ansie e paure completamente da soli, senza l’appoggio di un partner. Intanto, su Playa Sgamada, Floriana Secondi e Clemente Russo e Lory Del Santo e Marco Cucolo provano a resistere alla noia e alla fame. Il restyling del gruppo, a pochi giorni di distanza dall’introduzione delle nuove regole, sarà il fulcro di buona parte della serata. Soprattutto nelle sfide per conquistare la medaglia di leader e la prova ricompensa. Nel frattempo, i due nuovi arrivati, Nunez e Senise, iniziano ad acclimatarsi a un ambiente ben diverso dalla metropoli: contribuiranno a ravvivare la situazione o preferiranno rimanere dietro le quinte? Blasi parlerà con loro per sondare il terreno e capirne le intenzioni.

L’Isola dei Famosi: Floriana Secondi spara a zero sul reality e una nuova nomination

Nella seconda parte, invece, si ritornerà sul caso Floriana Secondi che, qualche giorno fa, proprio in diretta tivù, ha accusato la produzione di manipolare le clip di cui è protagonista, per dare un’immagine di lei diversa dalla realtà. Un sistema che sembra non andare a genio all’ex gieffina che, ricordando la sua precedente esperienza televisiva, ha ammesso di non aver mai fatto i conti con tutto questo polverone. Atteggiamento che l’ha portata a perdere al televoto assieme a Clemente Russo e a finire su Playa Sgamada. Blasi proverà a farla riflettere ancora una volta e, perché no, a convincerla a chiedere scusa. Infine, il tanto atteso momento del verdetto della nomination. Per questa settimana, a giocarsi la permanenza saranno Nicolas Vaporidis, Nick Luciani e Gustavo Rodriguez. I risultati dei sondaggi porterebbero alla vittoria dell’attore, tra i favoriti del pubblico ma, come si sa, tutto può cambiare da un istante all’altro.

L’Isola dei Famosi: dove guardare il programma

Oltre che sul canale 5 del digitale terrestre e 105 di Sky, L’Isola dei Famosi è disponibile anche su Mediaset Infinity e Mediaset Play.