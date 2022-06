Isola dei Famosi, Soleil Sorge e Vera Gemma rimarranno solo una sera?

La presenza di Soleil Sorge e Vera Gemma all’interno dell’Isola dei Famosi sembra essere in corso di ridimensionamento da parte della produzione: a causa di alcuni ritardi, le due rimarrebbero in Honduras per un tempo decisamente inferiore rispetto a quello previsto in origine.

Soleil Sorge e Vera Gemma all’Isola dei Famosi

Le due, già arrivate in Honduras mercoledì 25 maggio, si sono collegate con Ilary Blasi lunedì scorso dicendosi pronte ad intraprendere l’avventura su Cayo Cochinos (entrambe per la seconda volta). Secondo i piani originari, avrebbero dovuto partecipare al reality per una settimana in qualità di guest star. Il loro compito? Animare le dinamiche di quello che sarà a tutti gli effetti l’ultimo mese di permanenza dei naufraghi.

Il loro ingresso su Playa Rinovada era in programma per il 30 maggio, dopo una quarantena preventiva di cinque giorni, ma, durante la scorsa puntata, non hanno fatto alcuna irruzione nel gruppo degli isolani. La conduttrice si è infatti limitata a salutarle dal resort che le ospita annunciando che sarebbero entrate la settimana successiva. A causa dei ritardi, sembra però che la produzione sia intenzionata a non lasciarle più sull’isola per sette giorni, come inizialmente previsto, bensì per un periodo molto più ridotto.

“Dovrebbero rimanere solo un giorno”

A lanciare l’indiscrezione è stato il portale di Davide Maggio: “Le due – salvo nuovi cambi di programma – dovrebbero rimanere giusto il tempo del prime time di lunedì prossimo. Inizialmente Vera e Soleil avrebbero dovuto soggiornare per alcuni giorni sull’Isola e minare così gli equilibri del gioco, ma pare che ritardi e questioni legate alla quarantena abbiano costretto la produzione a stravolgere i piani”.

Se così fosse, Soleil e Vera rimarrebbero su Cayo Cochinos soltanto per una serata e non per una settimana, cosa che renderebbe assai difficile il raggiungimento del loro obiettivo di instaurare nuove dinamiche tra i naufraghi. Per il momento non è giunta alcuna comunicazione ufficiale da parte dei vertici del programma e occorrerà dunque attendere lunedì per scoprire il destino delle due “piratesse”.