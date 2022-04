Isola dei Famosi, Silvano Michetti dopo la squalifica: “Non ho mai bestemmiato”

Rientrato in Italia dopo essere stato espulso dall’Isola dei Famosi con l’accusa di aver bestemmiato in diretta, Silvano Michetti dei Cugini di Campagna ha rotto il silenzio e affermato di non aver mai pronunciato una blasfemia. La band musicale ha inoltre ritirato la diffida presentata contro Mediaset e la produzione dopo il provvedimento di squalifica.

Silvano Michetti: “Non ho mai bestemmiato”

Il presunto “Porco D**” che gli è costato l’eliminazione dal programma era stato pronunciato a meno di cinque minuti dall’approdo in Honduras e documentato da un video diventato virale sui social. Ciononostante, il bassista ci ha tenuto a difendersi sulle pagine di Nuovo Tv negando di aver compiuto il fatto incriminato: “Accetto la squalifica ma non ho mai bestemmiato, ho 50 anni di carriera alle spalle e sono un uomo religioso”.

Ha quindi specificato che in quel preciso istante stava cercando di riprendere fiato dopo la nuotata in mare e che quello che avrebbe detto ad Alvin sarebbe stato un timido “Santo Dio”. “È veramente assurdo quello che mi è successo“, ha aggiunto non senza ammettere quanto gli sia dispiaciuto dover abbandonare il gioco prima ancora di iniziarlo. Più volte aveva infatti specificato quanto ci tenesse e quanto si fosse preparato per affrontare l’esperienza su Cayo Cochinos.

I Cugini ritirano la diffida a Mediaset

Pur continuando a sostenere di non aver bestemmiato, il Cugino ha inoltre reso noto di aver ritirato la diffida che Ivano aveva fatto a Mediaset e all’Isola dei Famosi a nome di tutto il gruppo (“abbiamo lasciato perdere“). Il chitarrista aveva infatti ritenuto eccessiva la misura applicata dal programma nei confronti del fratello e aveva proceduto a muovere un’azione legale, ora ritirata sia per rispetto di Nick Luciani, tutt’ora in gioco, che per preservare l’ottimo rapporto che la band ha sempre intrattenuto con l’azienda di Cologno Monzese.