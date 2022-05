Isola dei Famosi, scatta il bacio tra Alessandro e Maria Laura: la reazione di Carmen

Apparsi sempre più vicini negli ultimi giorni e intenzionati a proseguire la loro conoscenza, Alessandro Iannoni e Maria Laura De Vitis si sono scambiati il primo bacio. Una scena consumatasi davanti alla madre di lui Carmen Di Pietro che non ha mancato di esprimere dubbi sul conto dell’ex di Brosio.

Bacio tra Alessandro e Maria Laura

Tutto è partito da Edoardo Tavassi che, fingendosi una bottiglia, ha messo in atto il famoso gioco per cui le due persone che vengono “puntate” dall’oggetto devono baciarsi. Il caso, o meglio la strategia, ha voluto che quest’ultimo finisse proprio nella direzione di Alessandro e Maria Laura. Carmen, che ha assistito al siparietto in allarme, ha chiesto che il bacio venisse dato sulla guancia.

E, invece, tra i due prescelti è scattato un innocuo bacio a stampo con gli applausi degli altri naufraghi in sottofondo. “Alessandro, ma davanti a me ste cose?” ha esclamato la Di Pietro iniziando a lanciare acqua addosso alla coppia cercando in tutti i modi di allontanarla.

Bacio tra Alessandro e Maria Laura: la reazione di Carmen

In un confessionale girato poco dopo l’accaduto, la donna ha voluto chiarire le sue intenzioni: “Io sto studiando tutto e valuto anche la situazione di Maria Laura per capire se è davvero interessata ad Alessandro oppure è una cosa così. Non vorrei che vuole conquistarlo tanto per dire ‘ho conquistato Alessandro’. Se mi accorgo che prende in giro mio figlio io mi arrabbio sul serio, parola mia”.

Non ha inoltre mancato di esprimere dei dubbi sul comportamento della modella: “Se mi chiedi se ho fiducia di lei, dico no. Conosce troppe cose di me, è come se si fosse studiata il mio personaggio e mi dice esattamente quello che voglio. Questo mi spaventa moltissimo. Se Alessandro vuole provare questa relazione, se lei è falsa, poi lui soffre moltissimo”.