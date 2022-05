Isola dei Famosi, Roger: “Non amo Estefania, mi piace Bea ma non voglio più starci”

Durante l’atteso faccia a faccia tra Roger Balduino e l’ex fidanzata Beatriz Marino, recatasi in Honduras apposta per chiarire la situazione tra loro, il modello brasiliano si è mostrato nervoso e si è lasciato andare a dichiarazioni inaspettate.

L’incontro tra Roger e Beatriz

Dopo aver incontrato Estefania su un’altra spiaggia, Beatriz ha iniziato a chiedere spiegazioni all’ex compagno: “Mi hai detto che mi amavi e che non potevi fidanzarti con me perché non eri pronto a darmi quello che volevo, ma non mi hai mai detto che non volevi più stare con me”. Balduino ha replicato affermando di averle già detto tutto: “Bea leggi i messaggi, quante volte ti ho detto esci con un italiano, conosci altre persone. Ti ho detto che volevo andare a casa perché non volevo più stare con te”.

Beatriz ha quindi ripreso la parola chiedendo solo chiarezza: “Se sei innamorato di un’altra pazienza, anche se vuoi sposarti tra un mese, ma devi dirmelo”. A quel punto Roger ha dichiarato, inaspettatamente, di non essere innamorato di Estefania. Vladimir, temendo di non aver capito, ha chiesto espressamente al modello di ripetere il concetto e lui ha ribadito che “non sono innamorato”.

Roger: “Beatriz mi piace ancora”

Ilary Blasi gli ha quindi domandato che effetto gli ha fatto rivedere la sua ex fidanzata e se è ancora innamorato di lei: “Mi fa piacere, se vuole rimanere rimanga, a me non cambia. È sempre bella, non sono innamorato innamorato ma mi piace e provo ancora sentimenti per lei”. Tuttavia ha chiarito ciò che ha sempre detto dall’inizio, ovvero di non voler più avere una relazione con Beatriz: “Sei la fidanzata che ho amato più di tutti, ma non voglio più stare insieme”. Resta ora da vedere come evolverà la loro conversazione, dopo che Estefania è stata eliminata dal gioco (ed è finita su Playa Sgamada) e i due ex compagni si troveranno da soli su Playa Rinovada.