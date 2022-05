Isola dei Famosi, Roger infrange il regolamento e viene smascherato dal medico

Durante la puntata dell’Isola dei Famosi di lunedì 9 maggio, Ilary Blasi ha reso nota un’infrazione del regolamento del programma da parte di Roger Balduino: il modello brasiliano ha infatti chiesto ad un medico se potesse recapitargli una lettera per la sua fidanzata Estefania che si trova su Playa Sgamada.

Roger infrange il regolamento dell’Isola dei Famosi

Queste le parole della conduttrice: “In questi giorni Roger ha cercato di raggirare lo spirito dell’Isola. Secondo te noi non l’abbiamo beccato? Ovviamente sì e adesso ci facciamo dare delle spiegazioni”. La stessa ha quindi chiamato il naufrago in zona nomination: “Rido poco Roger, perché noi ti abbiamo beccato. Tu hai commesso un’infrazione. Hai cercato di corrompere il medico dandogli un biglietto da mandare ad Estefania, sai che non si può fare questa cosa?”.

Ilary ha letto in diretta il contenuto del biglietto scritto da Roger dopo che il medico l’ha consegnato alla produzione: “Ciao Leoparua. Mi mancano i tuoi abbracci, i tuoi baci, dormire insieme tutta la notte. Mi manchi te. Te extrano gatina safada e ti aspetto qua sulla nostra isola, besos. Bom bom love mia gostosa“. Da una settimana i due sono infatti separati dopo che lei è stata eliminata e trasferita su Playa Sgamada.

Le parole del naufrago

Dopo essersi scusato e detto dispiaciuto per quanto accaduto, il naufrago ha ammesso di essersi lasciato trascinare dall’istinto senza pensarci troppo. A quel punto ha chiesto alla conduttrice di poter incontrare la Bernal ricevendo dall’altra parte un secco no: “Se vabbè mo nun t’allargà. Sì come no, te organizzamo una cena romantica e te facciamo trovà una capanna, certo, certo, bacioni, se ciao”. Per questa volta, ha aggiunto Ilary, non saranno presi provvedimenti. Ma l’avvertimento è stato quello di “non fare più il furbo con noi, perché sta mano po esse ferro e po esse piuma”.