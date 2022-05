Isola dei Famosi, Roger indeciso tra Estefania e l’ex Beatriz: “Non so chi scegliere”

L’arrivo della sua ex Beatriz Marino all’Isola dei Famosi sta mettendo in crisi Roger Balduino, che si è detto incapace di scegliere tra lei ed Estefania Bernal con la quale in queste settimane ha iniziato una relazione proprio su Cayo Cochinos. Cosa succederà tra i due naufraghi?

Roger indeciso tra Estefania e Beatriz

La modella brasiliana aveva preannunciato a Ilary Blasi che “se Roger dovesse rivedermi sceglierebbe me”, e le cose potrebbero andare proprio così. Durante il confronto andato in onda lunedì 2 maggio 2022, l’isolano è apparso piuttosto imbarazzato e ha affermato apertamente di non essere innamorato di Estefania.

Quanto a Beatriz, ha sottolineato che “è sempre bella, mi piace ed è la fidanzata che ho amato più di tutti”. Pur avendo ribadito, come già nelle precedenti settimane, di non voler comunque più stare insieme a lei, la sua vicinanza pare lo stia facendo vacillare (Bea sta infatti trascorrendo dei giorni su Playa Rinovada insieme a Roger, mentre Estefania si trova su Playa Sgamada perché è stata eliminata dal gioco).

Roger indeciso tra Estefania e Beatriz: “Non so chi scegliere”

Parlando con gli altri naufraghi, il modello si è infatti mostrato molto confuso. A Guendalina Tavassi, che gli ha chiesto cosa farebbe se gli dicessero di scegliere tra le due ragazze, Roger ha svelato che ci dovrebbe pensare. Sorpresa Carmen Di Pietro (“Io pensavo dicessi subito Estefania”), mentre Nicolas Vaporidis ha rincarato la dose chiedendogli se gli darebbe fastidio un’ipotetica relazione di Beatriz con un naufrago. “E certo“, ha risposto Balduino.

Ignara di tutto la Bernal, che si era detta sconvolta (a dovere!) per il fatto che Bea rimanesse sull’isola per qualche giorno insieme all’ex fidanzato. Resta ora da attendere la puntata di venerdì 6 maggio per capire se Ilary Blasi le farà ascoltare le parole di Roger e, nel caso, quale sarà la sua reazione.