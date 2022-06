Isola dei Famosi, Roger ad un passo dal ritiro dopo l’infortunio alla caviglia

Si fa sempre più probabile l’ipotesi del ritiro di Roger Balduino dall’Isola dei Famosi: il naufrago, che ha trascorso gli ultimi giorni in solitaria su Playa Sgamadissima, si è fatto male alla caviglia e durante la diretta di lunedì 30 maggio è stato trasferito in ospedale. Secondo indiscrezioni, le sue condizioni non gli consentirebbero di proseguire l’avventura in Honduras.

Roger Balduino verso il ritiro dall’Isola dei Famosi?

Già finito in infermeria per diversi giorni dopo essersi fatto male al piede durante la prova dell’orologio honduregno, il modello brasiliano si è nuovamente infortunato al medesimo arto. Un dolore talmente acuto che, nel corso dell’ultima puntata, non è riuscito a trattenere le lacrime e aveva anche detto di voler tornare a casa. Salvato dal televoto flash, che ha invece eliminato Marco Maccarini, è stato trasferito in ospedale per accertamenti e per escludere una frattura.

Nel daytime non si è ancora saputo nulla sul suo stato di salute, ma un’indiscrezione riportata dal portale di Davide Maggio sembra non lasciar spazio a dubbi: “L’epilogo pare già scritto. Le voci che ci giungono dall’Honduras ci rivelano che Roger Balduino sarebbe ad un passo dal ritiro dall’Isola dei Famosi 2022. Le sue condizioni non gli permetterebbero di rientrare in gioco“. Al momento, dunque, su Playa Sgamadissima c’è soltanto Pamela Petrarolo, eliminata da Playa Rinovada ma salvata pochi minuti dopo dal televoto flash.

La conferma nella prossima puntata

La produzione e gli account ufficiali del reality non hanno ancora comunicato nulla in merito e per conoscere le sorti del naufrago sarà necessario aspettare la prossima puntata in programma lunedì 6 giugno (per tutto giugno la trasmissione dovrebbe infatti andare in onda una sola volta a settimana). Certo è che, senza possibilità di camminare e quindi di fare prove e procacciarsi legna e cibo, risulterebbe difficile ipotizzare una permanenza sull’isola da parte del modello.