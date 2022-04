Isola dei famosi, quanto guadagnano i concorrenti: svelati i cachet

Tra le curiosità che i fan dell’Isola dei Famosi nutrono sul programma c’è sicuramente quanto guadagnano i concorrenti e chi sono quelli che percepiscono un cachet maggiore. A poche settimane dall’inizio della trasmissione, sono circolate le prime informazioni sui possibili compensi dei naufraghi e sui nomi di coloro che vengono pagati di più.

Quanto guadagnano i concorrenti dell’Isola dei Famosi?

A svelare quali potrebbero essere le cifre percepite dai naufraghi è stato il portale Mow, specificando che non si tratta di cifre certe e documentate ma soltanto di indiscrezioni. I compensi dei vip varierebbero in base alle presenze totalizzate nel programma e andrebbero dai 5 ai 10 mila euro a settimana. Inevitabilmente i concorrenti più noti e non agli esordi nei reality sono più pagati degli altri, e quest’anno questa sorte sarebbe toccata a Marco Melandri, Ilona Staller e Lory Del Santo.

Mow ha infatti svelato che tutti e tre avrebbero accettato di partecipare al programma siglando un contratto da almeno 10 mila euro a settimana. Per Lory Del Santo si tratta, tra l’altro, della seconda volta in questo programma: nel 2005 vinse l’allora edizione condotta da Simona Ventura portandosi a casa un montepremi del valore di 200 mila euro. Per Ilona e Marco si tratta invece della prima esperienza in un format del genere. Va specificato che il compenso potrebbe variare in base alla permanenza dei naufraghi in gioco, mentre chi decide di propria volontà di abbandonare il reality potrebbe incappare in una penale.

Quanto guadagna Ilary Blasi?

Per quanto riguarda il guadagno di Ilary Blasi, al timone del programma per la seconda volta, non è trapelata alcuna informazione. Secondo le indiscrezioni circolate nel 2021, alla sua prima esperienza avrebbe guadagnato circa 50 mila euro a puntata.

Nessuna news nemmeno per i compensi guadagnati dagli opinionisti che la accompagnano in studio ad ogni appuntamento live.