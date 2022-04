Isola dei Famosi, provvedimento disciplinare per i Tiburon: Estefania ha trasgredito una regola

I naufraghi dell’Isola dei Famosi appartenenti ai Tiburon hanno ricevuto un provvedimento disciplinare dalla produzione dopo che una concorrente ha infranto il regolamento: vediamo di cosa si tratta e come l’ha presa il resto del gruppo.

Provvedimento disciplinare per i Tiburon

Dopo lo scoppiamento avvenuto durante la diretta di lunedì 11 aprile, i vip che prima giocavano in coppia su Playa Accoppiada sono stati tutti divisi (tranne Estefania e Roger) in due gruppi, i Tiburon e i Cucaracha. Il regolamento prevede che i membri di uno e dell’altro non possano in alcun modo parlare tra loro fino a quando non suona una campana: da quel momento e fino al successivo rintocco è invece lecito comunicare.

Una naufraga non ha però rispettato questa norma e ha parlato con una concorrente dell’altro gruppo quando non era concesso. Si tratta di Estefania Bernal ,che, in un momento di silenzio tra i due team, si è avvicinata a Guendalina Tavassi. Dapprima la modella ha tentato di negare il fatto, ma poi ha parzialmente ammesso le sue colpe continuando comunque a dire di non aver conversato: “Durante la notte mi sono avvicinata e c’era Guenda, ma non è che abbiamo parlato”.

Le telecamere hanno però evidentemente ripreso uno scambio di comunicazione tra le due e il provvedimento disciplinare non è tardato ad arrivare: per 24 ore i Tiburon sono rimasti senza fuoco, elemento duramente conquistato e necessario per scaldarsi e cucinare.

Blind e Ilona contro Estefania

Diversi naufraghi del suo gruppo si sono non poco irritati, soprattutto Blind e Ilona. Il rapper ha infatti accusato Estefania di essersi messa a ridere poco dopo aver letto la pergamena con il provvedimento. “C’è gente che non mangia da un mese. Se faccio una cosa che non sta alle regole e poi ti rido in faccia non mi sta bene”, ha evidenziato.

Non l’ha presa bene nemmeno Cicciolina, che ha chiesto alla vip come le sia saltato in mente di fare una cosa del genere e si è unita al compagno nel rimproverarla. A smorzare i toni è stato Edoardo Tavassi: “Tutto questo accanimento è eccessivo, ha chiesto scusa, dai, basta”.