Isola dei Famosi, prima discussione tra Edoardo e Mercedesz: colpa degli ex

Piccola discussione tra Edoardo Tavassi e Mercedesz Henger, protagonisti di un flirt all’Isola dei Famosi e sempre più vicini: i due non si sono trovati d’accordo sull’argomento “ex relazioni” e in particolare sui rapporti in cui si rimane con i partner dopo la fine di una storia.

Sin dall’entrata della modella ungherese, i due sono apparsi molto attratti l’uno dall’altra tanto che qualcuno parla già di coppia. Il fratello di Guendalina ha definito la giovane “solare e dolce”, caratteristiche di cui sente di aver bisogno, mentre Mercedesz ha ammesso di essere entrata per conquistarlo ma “forse è lui che sta conquistando me”.

Nelle ultime ore non è però mancato un battibecco tra loro, consumatosi mentre erano sdraiati di notte davanti al fuoco. La discussione ha riguardato gli ex, termine che Edoardo ha confessato di utilizzare soltanto quando una storia è finita da poco. Quando invece la relazione è terminata da molti anni, lui preferisce chiamare la persona in questione “amica”. Un punto che la figlia di Eva Henger non ha condiviso e a cui, quando Edo lo ha ribadito, ha così risposto: “Lui sta combattendo da solo perché io non ho detto nulla del genere”.

Questa la risposta di lui, piuttosto stizzito: “Sto solo spiegando, non devo combattere per le mie idee. Chi mi conosce prende un pacchetto e lo dico sempre prima”. Al che, Mercedesz ha replicato: “È per quello che stavo analizzando senza dire niente, sei tu che ti sei fomentato molto perché si vede che hai dovuto affrontare questa discussione diverse volte”. A quel punto, Tavassi ha affermato di averla effettivamente affrontata diverse volte e di non aver voglia di spiegarla nuovamente: “Era un discorso che se mi capisci bene, altrimenti..”. Riusciranno i due a superare questa piccola incomprensione?