Isola dei Famosi, polemica per la divisione dei cocchi: Carmen si prende la scena

Nuove tensioni e discussioni all’Isola dei Famosi, questa volta per la divisione dei cocchi tra gli ex Cucaracha e gli ex Tiburon: per placare gli animi è intervenuta Carmen Di Pietro, leader della settimana, che ha deciso di fare a modo suo.

Lite per la divisione dei cocchi: interviene Carmen

Di fronte a tredici cocchi da dividere tra due fazioni (entrambe composte da sei concorrenti), i naufraghi hanno infatti espresso posizioni diverse sul numero di frutti che dovesse spettare all’uno e all’altro gruppo. Laura e Clemente hanno chiesto che a loro andassero sette cocchi perché nella loro tribù si è aggiunta Beatriz Marino, ex fidanzata di Roger che sta trascorrendo alcuni giorni con lui sull’isola (mentre Estefania si trova su Playa Sgamada perché è stata eliminata dal gioco).

Guendalina e Nicolas si sono opposti al fatto che agli altri andasse un cocco in più e hanno quindi proposto di dare a ciascuna squadra sei frutti e dividere il tredicesimo tra tutto il gruppo. Nella discussione è intervenuta Carmen che, in quanto leader, ha preso in mano la situazione e fatto la divisione: “Ne ho dati sei e sei e anche lì hanno messo becco perché qualcuno era più grande e qualcuno più piccolo”. Roger è infatti intervenuto per scegliere i frutti per la sua squadra, ma gli ex Cucaracha gli hanno fatto notare che avrebbe fatto tutto la leader (“Lasciamola deliberare”, ha detto la Tavassi).

Lite per la divisione dei cocchi: “Mi sono innervosita”

“Ad un certo punto mi sono innervosita e ho detto a Roger di andare di là e fidarsi che gli avrei portato i sei cocchi”, ha raccontato in confessionale. Alla fine gli animi si sono placati, nonostante fino all’ultimo i coniugi Russo avessero chiesto sette cocchi (e non sei) data la bocca in più da sfamare.